Kerala
കനത്ത മഴ; കാസര്കോട് , കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും കലക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
കാസര്കോട് | കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കാസര്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ (ജൂലൈ 1- ബുധന്) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയില് തീവ്രമഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാലും മുന്കരുതല് നടപടിയായാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
കോളജുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, സ്കൂളുകള്, അങ്കണവാടികള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, ഐസിഎസ്ഇ, സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്, മദ്രസകള് ഉള്പ്പെടെ ഉള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് അടക്കം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും കലക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലും നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധിയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം തുടര്ച്ചയായി ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അവധി. പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്ക്ക് ഉള്പ്പെടെയാണ് അവധി.
Content Highlights: The Kasaragod District Collector declared a holiday for all educational institutions on July 1 due to heavy rain warnings. The holiday applies to schools, colleges, madrassas, and tuition centers, but excludes residential schools. University exams and scheduled interviews will take place as planned.