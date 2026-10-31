Connect with us

Ongoing News

'സായിദ് സ്ഥാപക ദിന' പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി

ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യ സ്നേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച നേതാവാണ് ശൈഖ് സായിദ് എന്ന് ഡോ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു

Published

Oct 31, 2026 2:43 pm |

Last Updated

Oct 31, 2026 2:43 pm

കോഴിക്കോട്| യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ് യാൻ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി ഏഴ് ‘സായിദ് സ്ഥാപക ദിനമായി’ ആചരിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ചരിത്രപരമായ തീരുമാനത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയും ശൈഖ് സായിദ് പീസ് ഫോറം ചെയർമാനുമായ ഡോ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യ സ്നേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച നേതാവാണ് ശൈഖ് സായിദ് എന്ന് ഡോ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാനും ലോകത്തിന് അഭിമാനത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യയാത്രയിലും ഭാവിയിലെ കുതിപ്പിലും ഈ ആദർശങ്ങൾ എക്കാലവും ശക്തമായ വഴികാട്ടിയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Content Highlights: Indian Grand Mufti Dr. Kanthapuram A P Aboobacker Musliyar welcomed the declaration of January 7 as Zayed Founder’s Day by UAE President Sheikh Mohamed. He praised Sheikh Zayed for uniting hearts and building a strong nation. He added that these ideals will guide the nation’s future journey.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഉത്തർപ്രദേശിൽ 1.27 കോടി ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായി യോഗി ആദിത്യനാഥ്

Kerala

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷം; ക്യാമ്പസ് അടച്ചു; ഹോസ്റ്റലുകൾ ഒഴിയാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിർദേശം

Kerala

കോഴിക്കോട് കട തുറക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ ട്രെയിനിടിച്ച് വ്യാപാരി മരിച്ചു

Kerala

എം എ യൂസുഫലിക്ക് എതിരായ വ്യാജ വാർത്തകൾ പിൻവലിച്ച് വിദ്വേഷ യൂട്യൂബർ ഷാജൻ സ്കറിയ

Kerala

ബംഗളൂരുവിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് വിദേശികൾ മരിച്ചു

Kerala

മഹാരാജാസില്‍ നടന്നത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഭവം; പ്രതിഷേധിക്കാനും സമരം ചെയ്യാനും ഒരു മര്യാദയുണ്ട് - മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ

National

പഞ്ചാബിൽ ഒരുമുഴം നീട്ടിയെറിഞ്ഞ് എ എ പി; നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി