Kerala
നിതിന് രാജിന്റെ മരണം; ഡോ. എം കെ റാമിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു
ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രതി ഡോ. എം കെ റാമിനെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കണം
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂര് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല് കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥി നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തില് മുഖ്യപ്രതി ഡോ. എം കെ റാമിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. പ്രതിയെ തലശ്ശേരി സെഷന്സ് കോടതിയാണ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടത്. കേസ് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഡോ. റാമിനെ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രതിയെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കണം.
കണ്ണൂര് ഡെന്റര് കോളജിലും സംഭവസ്ഥലങ്ങളിലും റാമിനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. റാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിലെ നിയമപരമായ വീഴ്ചകളില് പോലീസിനെയും സര്ക്കാരിനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ഒരു കാര്യവും പോലീസ് ചെയ്തില്ലെന്നും പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയില്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു.
നിതിന് രാജിന്റെ മരണം നടന്ന് മാസങ്ങള്ക്കുശേഷം കുടകില്വെച്ചാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഡോ. എം കെ റാമിനെ പിടികൂടിയത്. തുടര്ന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റാമിനെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.
Content Highlights:
The Thalassery Sessions Court remanded main accused Dr MK Ram to five-day Crime Branch custody in the Nithin Raj death case. The Crime Branch will interrogate him and gather evidence at the Kannur dental college. The accused was arrested in Coorg after High Court criticism over police lapses.