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റിലയന്സ് ചരിത്രം കുറിക്കുന്നു; ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലിസ്റ്റിംഗ് നാളെ
10.3 ലക്ഷം കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള കമ്പനി 1,119 രൂപ നിരക്കില് 27 കോടി പുതിയ ഓഹരികളാണ് വിപണിയിലിറക്കിയത്.
മുംബൈ | ഇന്ത്യന് ഓഹരി വിപണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഓഹരി വില്പ്പന (IPO) പൂര്ത്തിയാക്കി ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലിമിറ്റഡ് (Jio Platforms Limited) നാളെ വിപണിയില് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. 10.3 ലക്ഷം കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള കമ്പനി 1,119 രൂപ നിരക്കില് 27 കോടി പുതിയ ഓഹരികളാണ് വിപണിയിലിറക്കിയത്.
ഐ പി ഒ മൂല്യത്തില് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ പൊതുമേഖലാ-സ്വകാര്യ സംരംഭമാണ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് (16.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ), ഭാരതി എയര്ടെല് (12.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ), എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് (10.6 ലക്ഷം കോടി രൂപ) എന്നിവക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലാണ് വിപണി മൂല്യത്തില് ജിയോയുടെ സ്ഥാനം.
ഇന്ത്യന് മൂലധന വിപണിയില് ആദ്യമായാണ് ഒരു കമ്പനി 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യത്തില് ഐ പി ഒ പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത്. നാളെ, 2026 ഒക്ടോബര് 28 ബുധനാഴ്ച എന് എസ് ഇയിലും ബി എസ് ഇയിലും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ഓഹരികള് ഇടപാടുകള് ആരംഭിക്കും. ശക്തമായ ഐ പി ഒ ആവശ്യകതയും ഗ്രേ മാര്ക്കറ്റ് പ്രീമിയവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് ഓഹരികള് ഉയര്ന്ന നിരക്കില് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
ഓഹരിക്ക് 20 ശതമാനം പ്രീമിയം ലഭിക്കുകയും 1,340 രൂപയില് വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്താല് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയായി മാറും. ഈ നിരക്കില് കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വിപണി മൂല്യം 12.3 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടക്കും. മാതൃ കമ്പനിയായ റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് തൊട്ടുതാഴെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ജിയോ എത്തുന്നത് ഇന്ത്യന് വിപണിയിലെ മറ്റൊരു ചരിത്ര നിമിഷമായിരിക്കും.
ഐ പി ഒ മൂല്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ചേരുമ്പോള് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയന്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൊത്തം മൂല്യം 27 ലക്ഷം കോടി രൂപ കവിയും. ഒക്ടോബര് 27 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 32 ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ മൊത്തം മൂല്യം 25.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയും, 11 അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ മൂല്യം 16.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ്. ഓഹരി വിപണിയില് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചാല് റിലയന്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൂല്യം 30 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേക്ക് എത്തും.
Content Highlights: Police arrested a man in Ranni for intentionally smashing the glass window of a KSRTC bus. The incident caused damage to public property and disruption to passengers. Authorities registered a case against the perpetrator and initiated further legal proceedings following the swift arrest.