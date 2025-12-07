Connect with us

Kerala

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തങ്കക്കുടങ്ങൾ അല്ല; കറകളഞ്ഞ വർഗീയവാദികൾ: മുഖ്യമന്ത്രി

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ

Published

Dec 07, 2025 12:22 pm |

Last Updated

Dec 07, 2025 1:35 pm

കോഴിക്കോട് | ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കറകളഞ്ഞ വർഗീയവാദികളാണെന്നും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ മീഡ് ദി ലീഡർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തങ്കക്കുടം ആണെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെക്കാലത്തും വർഗീയ നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽനിന്ന് അണുവിടാ അവർ മാറിയിട്ടില്ല. ജമാഅത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് ഒരിക്കലും സിപിഎം എടുത്തിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുമില്ല. മുമ്പ് ജമാഅത്ത് നേതാക്കളുമായി താൻ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് അവർ വർഗീയവാദികൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്ന് കണ്ടതാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കൊപ്പം വന്ന സോളിഡാരിറ്റി പ്രവർത്തകരുടെ മുഖത്തുനോക്കി നിങ്ങൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരാണ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ നല്ലതിനെയും എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരോട് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല. അവർ ഒരു സാർവദേശീയ സംഘടനയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ശുദ്ധമായ മത തീവ്ര വാദ നിലപാടാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കുലർ ആയ മതവിശ്വാസികൾ അവരെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം അവർ എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് യുഡിഎഫിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ ആകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് കെ.​സി. നേ​താ​വി​ന്‍റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത്, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എം​പി​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും പറഞ്ഞു. സ്ഥ​ല​വും സ​മ​യ​വും നി​ശ്ച​യി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര​മു​ക്ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ റേ​ഷ​ൻ വി​ഹി​തം മു​ട​ക്കാ​ൻ യു​ഡി​എ​ഫ് എം​പി​മാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യിച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​എ​വൈ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ എ​ന്നാ​ണ് യു​ഡി​എ​ഫ് എം പി​മാ​ർ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ മ​ന​സി​ലു​ള്ള​തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മു​ണ്ട​ക്കൈ വിഷയത്തിൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് കേ​ര​ള വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​യ്പ എ​ഴു​തി ത​ള്ളാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ ത​ന്നെ കേ​ന്ദ്രം എ​ടു​ത്തു ക​ള​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ണ്ട​ക്കൈ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ബാ​ധ്യ​ത അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇ-ഒമാന്‍ ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍; ഹത്ത അതിര്‍ത്തിയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തിരക്ക്

Uae

ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ദിവസവും കാറും പണവും സമ്മാനം

Uae

യു എ ഇയില്‍ കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലും മുന്നറിയിപ്പ്

Ongoing News

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ ഷാര്‍ജ രണ്ടാമത്; റാഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറേജ് റിപോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് മേല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തങ്കക്കുടങ്ങൾ അല്ല; കറകളഞ്ഞ വർഗീയവാദികൾ: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: തന്നെ അറിയില്ലെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം തള്ളി പള്‍സര്‍ സുനി