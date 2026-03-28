Connect with us

International

ലെബനനില്‍ യുദ്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനിടെ മൂന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈന്യം

ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ആംബുലന്‍സുകള്‍ക്ക് നേരെയും വെടിവെപ്പുണ്ടായതായും ഇതില്‍ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്

Published

Mar 28, 2026 11:46 pm |

Last Updated

Mar 28, 2026 11:47 pm

തെഹ്‌റാന്‍ |  തെക്കന്‍ ലെബനനില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെ ഇസ്‌റാഈല്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ലെബനീസ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രസ് എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ വാഹനത്തിന് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. സംഭവത്തില്‍ മറ്റ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു

ജെസീന്‍ റോഡില്‍ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തില്‍ അല്‍ മായദീനി ചാനലിലെ ഫാത്തിമ ഫ്തൂനി, അവരുടെ സഹോദരനും ക്യാമറാമാനുമായ മുഹമ്മദ്, അല്‍-മനാര്‍ ചാനലിലെ അലി ശുഐബ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അല്‍ മായദീന്‍ നല്‍കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, നാല് മിസൈലുകളാണ് ഇവരുടെ വാഹനത്തില്‍ പതിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ആംബുലന്‍സുകള്‍ക്ക് നേരെയും വെടിവെപ്പുണ്ടായതായും ഇതില്‍ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്

ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈന്യം സമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അലി ശുഐബ് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് സൈന്യം അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

എന്നാല്‍ അല്‍-മനാര്‍ ചാനല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലെബനനിലെ ഇസ്‌റഈഈല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ യുദ്ധലേഖകരില്‍ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ചാനല്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇസ്‌റാഈലിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ രണ്ട് മാധ്യമ ശൃംഖലകളും തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്.

ഗസ്സയില്‍ ഇതുവരെ 270 ലധികം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ഇസ്‌റാഈല്‍ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ചില ഉറപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാകുമെന്ന് അറിയില്ല; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം പ്രതികരിച്ച് കെ സുധാകരന്‍

National

എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ കൊളത്തൂരില്‍ ജനവിധി തേടും, ഒ പനീര്‍സെല്‍വം ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരില്‍; ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിഎംകെ

Kerala

മോദിയും രാഹുലും കേരളത്തില്‍ വന്നുപോകുന്നത് നുണ നിര്‍മ്മാണ്‍ മെഷീനുമായി: വൃന്ദാ കാരാട്ട്

Kerala

മോര്‍ച്ചറിയില്‍ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചതില്‍ വീഴ്ച; കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

മലപ്പുറത്ത് ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒരു മരണം

Kerala

വഞ്ചകന്‍മാര്‍ക്ക് ചരിത്രം ഒരു കാലത്തും ജയം കൊടുത്തിട്ടില്ല; പി കെ ശശിക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി