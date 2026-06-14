Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും; ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രത
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രത.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രത.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിര്ദേശമുണ്ട്. സോമാലിയന് തീരം, ഒമാന് തീരം, മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടല്, അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്-വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് 45 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 65 കിലോമീറ്റര് വരെ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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