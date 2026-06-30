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ഓഹരി വിപണിയില് നേട്ടം; സെന്സെക്സ് 200 പോയിന്റിലധികം ഉയര്ന്നു, നിഫ്റ്റി 24,000 ന് മുകളിൽ
മിഡ്ക്യാപ്, സ്മോള്ക്യാപ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിപണി സൂചികകളും നേട്ടത്തിലെത്തി.
മുംബൈ| ഇന്ത്യന് ഓഹരി വിപണികള് വീണ്ടും ഉയര്ന്നു. കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെ ഇടിവിന് ശേഷം സെന്സെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഏകദേശം 0.4 ശതമാനമാണ് ഉയര്ന്നത്. സെന്സെക്സ് 200 പോയിന്റിലധികം ഉയര്ന്ന് 77,000 കടന്നു. നിഫ്റ്റി 50 സൂചികയില് കുതിപ്പ് നടത്തി 24,000 ന് അടുത്തെത്തി. മിഡ്ക്യാപ്, സ്മോള്ക്യാപ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിപണി സൂചികകളും നേട്ടത്തിലെത്തി.
സെന്സെക്സ് ഓഹരികളില് മാരുതി സുസുക്കി 1.87 ശതമാനം വര്ധനവോടെ മുന്നിലെത്തി, അദാനി പോര്ട്ട്സ്, ഇന്ഡിഗോ, പവര് ഗ്രിഡ്, ട്രെന്റ്, സണ് ഫാര്മ എന്നിവ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ബേങ്കിംഗ് ഹെവിവെയ്റ്റ് കമ്പനികളായ ഐസിഐസിഐ ബേങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബേങ്ക് എന്നിവയും 0.44ശതമാനം വീതം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസും 0.40 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
നിഫ്റ്റി ഓയില് ആന്റ് ഗ്യാസ് 0.45 ശതമാനം, നിഫ്റ്റി പിഎസ്യു ബേങ്ക് 0.40 ശതമാനം, നിഫ്റ്റി റിയാലിറ്റി 0.37ശതമാനം എന്നിവ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
നഷ്ടത്തിലായ ഓഹരികളില് ഇന്ഫോസിസ് ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാന് യൂണിലിവര്, അള്ട്രാടെക് സിമന്റ്, എന്ടിപിസി, ആക്സിസ് ബേങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബേങ്ക് എന്നിവ ആദ്യ ഇടപാടുകളില് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
Content Highlights:
Indian stock markets rebounded with Sensex and Nifty gaining nearly 0.4 percent in early trade. Sensex jumped over 200 points to cross the 77000 mark while Nifty neared 24000. Maruti Suzuki led the gainers alongside banking heavyweights ICICI Bank and HDFC Bank.