Connect with us

National

ഐ എൻ എസ് ഹിംഗിരിയും ഐ എൻ എസ് ഉദയഗിരിയും ഇനി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അഭിമാനം

75 ശതമാനത്തിലധികം തദ്ദേശീയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Published

Aug 26, 2025 4:54 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 4:54 pm

വിശാഖ പട്ടണം | ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് രണ്ട് പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഐഎൻഎസ് ഹിംഗിരി (INS Himgiri), ഐഎൻഎസ് ഉദയഗിരി (INS Udaygiri) എന്നീ നീലഗിരി-ക്ലാസ് സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. ‘പ്രൊജക്റ്റ് 17 ആൽഫ’ (P-17A)യുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചത്.

‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ

പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകുന്നു. 75 ശതമാനത്തിലധികം തദ്ദേശീയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ്ബിൽഡേഴ്‌സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനിയേഴ്‌സാണ് ഹിംഗിരി നിർമ്മിച്ചത്. അതേസമയം, ഉദയഗിരി മുംബൈയിലെ മസഗോൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ്ബിൽഡേഴ്‌സാണ് നിർമ്മിച്ചത്. രണ്ട് പ്രമുഖ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രധാന യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഒരേ സമയം കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വർധിച്ച ശക്തിയും പ്രതിരോധ കപ്പൽശാലകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും കാണിക്കുന്നു.

ഐഎൻഎസ് ഉദയഗിരി: മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള മസഗോൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ്ബിൽഡേഴ്സാണ് ഈ യുദ്ധക്കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചത്. 149 മീറ്റർ നീളവും മണിക്കൂറിൽ 52 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുമുണ്ട്. 48 ബരാക്-8 മിസൈലുകളും എട്ട് ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളും ഇതിലുണ്ട്. രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്.

ഐഎൻഎസ് ഹിംഗിരി: കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ്ബിൽഡേഴ്സ് നിർമ്മിച്ച ഈ യുദ്ധക്കപ്പലിന് ഉദയഗിരിയുടെ അതേ നീളവും ഭാരവും വേഗതയുമുണ്ട്. 32 ബരാക്-8 മിസൈലുകളും എട്ട് ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ടോർപ്പിഡോകളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ‘മാരീച്ച് ടോർപ്പിഡോ ഡെക്കോയ് സിസ്റ്റവും’ ഇതിലുണ്ട്.

നേരത്തെ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഐഎൻഎസ് നീലഗിരിക്ക് പുറമെ ഈ രണ്ട് പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കൂടി വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്ന് ഫ്രിഗേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്വാഡ്രൺ സ്വന്തമായി. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാവസായിക-സാങ്കേതിക ശേഷിയുടെയും പ്രാദേശിക ശക്തിയുടെയും വർധനവ് കാണിക്കുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീം; സംസ്ഥാന കോര്‍ഡിനേറ്ററുടെ താത്ക്കാലിക ചുമതല ഡോ. ഡി ദേവിപ്രിയക്ക്

Ongoing News

യുഎഇയിൽ നബിദിന അവധി സെപ്റ്റംബർ 5ന്; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി

Kerala

പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ; സ്‌കൂള്‍ ഓണാവധി വെട്ടിക്കുറക്കുമെന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്തക്കെതിരെ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

ക്ലിനിക്ക് ജീവനക്കാരിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

സ്റ്റീല്‍ ബിന്നിൽ മലമൂത്ര മാലിന്യവും നിക്ഷേപിക്കുന്നു; ദുരിതം പേറി ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള്‍

National

ഐ എൻ എസ് ഹിംഗിരിയും ഐ എൻ എസ് ഉദയഗിരിയും ഇനി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അഭിമാനം

Kerala

സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിനമാക്കി ചുരുക്കുന്നു; സര്‍വീസ് സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു