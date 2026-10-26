Aksharam Education
ജീവന്റെ അമൃത്
ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തെ "ജീവന്റെ അമൃത്' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്പേ ഭൂമിയിൽ എത്തിയ, ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരനെ അറിയുമോ. പുഴയായി ഒഴുകുമ്പോൾ ദ്രാവകവും ഐസായി മാറുമ്പോൾ ഖരവും ആവിയായി പറക്കുമ്പോൾ വാതകവുമായി വേഷം മാറുന്ന വെള്ളം ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണ്. ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേഷം മാറുന്ന മറ്റൊരു വസ്തു വേറെയില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ മാന്ത്രികത കൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നതും പുഴ ഒഴുകുന്നതും മഞ്ഞു വീഴുന്നതുമെല്ലാം. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തെ “ജീവന്റെ അമൃത്’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ 70 ശതമാനം വെള്ളമാണ്. ഒരു തണ്ണിമത്തൻ പിളർന്നാൽ ഉള്ളിലെ നീര് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും. ഭൂമിയും അങ്ങനെ തന്നെ- ഭൂമിയുടെ 71 ശതമാനമാണ് വെള്ളം. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ലഘുമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതിൽ 97 ശതമാനവും കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ ശുദ്ധജലം വെറും മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മഞ്ഞുമലകളായും ഭൂഗർഭ ജലമായും ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് വളരെ പരിമിതമാണെന്നർഥം.
ജലചക്രം
വെള്ളം ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ. അത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
കടലിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ വെള്ളത്തെ ആവിയാക്കി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തും. ആകാശത്ത് അത് തണുത്ത് മേഘമാകും. മേഘം കാറ്റിൽ സഞ്ചരിച്ച് മഴയായി പെയ്യുന്നു. ആ മഴവെള്ളം അരുവിയായി, പുഴയായി വീണ്ടും കടലിൽ തന്നെ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് കുടിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, ആയിരം വർഷം മുന്പ് ദിനോസറുകൾ കുടിച്ച അതേ വെള്ളമായിരിക്കാം അല്ലേ.
ജലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ
- ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേർന്നാണ് ജലതന്മാത്ര (H2O) ഉണ്ടാകുന്നത്.
- പ്രകൃതിദത്തമായ ശുദ്ധജലത്തിന് സ്വന്തമായി നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഇല്ല.
- ഖരം (മഞ്ഞ്), ദ്രാവകം (വെള്ളം), വാതകം (നീരാവി) എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും ജലം കാണപ്പെടുന്നു.
- മിക്ക വസ്തുക്കളെയും തന്നിൽ ലയിപ്പിച്ചു ചേർക്കാൻ ജലത്തിന് കഴിവുണ്ട്.
വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾ
- മനുഷ്യന്റെ ദഹനം, രക്തചംക്രമണം എന്നിവ ശരിയായി നടക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിക്കും ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ആവശ്യമാണ്.
- കുളിക്കാനും വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാനും വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാനും ജലം അത്യാവശ്യമാണ്.
- ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ വഴി വൈദ്യുതി നിർമിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളി
ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നാണ് ജലക്ഷാമം. ജനസംഖ്യാ വർധനവ്, വനനശീകരണം, ആഗോളതാപനം എന്നിവ കാരണം ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റിപ്പോകുന്നു. കൂടാതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, രാസമാലിന്യങ്ങൾ, ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നദികളിലും കിണറുകളിലും തള്ളി നമ്മൾ ജലം മലിനമാക്കുന്നു. മലിനമായ ജലം കുടിക്കുന്നത് വഴി കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്നു.
ഭാവി തലമുറക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കരുതിവെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ ജലം സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്ന ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ വരുംതലമുറക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം.
Content Highlights: Water covers 71 percent of the Earth and is essential for all life forms, existing in solid, liquid, and gas states. Only three percent of Earth’s water is fresh water, making conservation crucial due to rising scarcity and pollution. The continuous water cycle ensures that water travels and recycles across nature endlessly.