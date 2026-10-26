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Kerala

കണ്ണൂരിൽ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഒൻപതാം നിലയിൽ തീപ്പിടിത്തം

തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയാണ്.

Published

Oct 26, 2026 4:25 pm |

Last Updated

Oct 26, 2026 4:25 pm

കണ്ണൂര്‍| പയ്യാമ്പലത്തെ റെയിന്‍ബോ ഫ്‌ലാറ്റില്‍ തീപ്പിടിത്തം. ഫ്‌ലാറ്റിലെ ഒന്‍പതാം നിലയിലാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തില്‍ ആകെ 13 നിലകളാണുള്ളത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്.

Content Highlights: A fire broke out on the ninth floor of the 13-story Rainbow Flat in Payyambalam. Firefighting operations were immediately launched to contain the blaze. Efforts are ongoing to bring the situation fully under control without further damage.

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