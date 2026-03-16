അനധികൃത പണമിടപാട്: കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

രാഗേഷ് പ്രസിഡന്റായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പല തവണയായി തട്ടിപ്പ് പണമെത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്. ബേങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറി ജിതീഷിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Mar 16, 2026 12:43 pm

Mar 16, 2026 12:43 pm

കണ്ണൂര്‍ | അനധികൃത പണമിടപാട് കേസില്‍ കണ്ണൂര്‍ ഡി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കല്ലിക്കോടന്‍ രാഗേഷ് അറസ്റ്റില്‍. തമിഴ്‌നാട് പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാഗേഷ് പ്രസിഡന്റായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പല തവണയായി തട്ടിപ്പ് പണമെത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്. ബേങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറി ജിതീഷിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചെലവിലേക്കാണ് പണം എത്തിയതെന്നാണ് സംശയം. രണ്ട് തവണയായി 2.22 കോടി രൂപയാണ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമയച്ചത് സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് സംഘമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഇന്നലെ ബേങ്കിലെത്തി അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് രാഗേഷിനെയും ജിതീഷിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനക്കു ശേഷം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
Latest

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജി സുധാകരന്‍; സുധാകരന്‍ ജനകീയനും ഭരണത്തില്‍ മിടുക്കനുമെന്ന് പുകഴ്ത്തല്‍

Kerala

ജെസ്‌ന മരിയ ജയിംസിന്റെ തിരോധാനം; അന്വേഷണം തുടരാന്‍ സി ബി ഐ

Kerala

അനധികൃത പണമിടപാട്: കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ജി സുധാകരന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Kerala

കിളിമാനൂരില്‍ ബൈക്ക് ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങള്‍ മരിച്ചു

Uae

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന; ഇമാറാത്തി ബാലദിനത്തില്‍ ആശംസകളുമായി യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ്

Kerala

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പയ്യന്നൂരില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കും