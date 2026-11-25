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ഐ ഐ ടികളില് വിദ്യാര്ത്ഥി ആത്മഹത്യകള് തുടരുന്നു: കൗണ്സിലിങ് സംവിധാനങ്ങള് നിലനില്ക്കെ വീഴ്ചയെന്ന് ആക്ഷേപം
കാമ്പസുകളില് കൗണ്സിലിങ് സൗകര്യങ്ങളും വെല്നസ് സംവിധാനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും നിലനില്ക്കുമ്പോഴും, സഹായം തേടുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള് പോലും കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിന് ഇരയായി ജീവനൊടുക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നേതൃത്വത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന വിമര്ശനം ശക്തമാകുന്നു
ന്യൂഡല്ഹി | രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജികളില് (ഐ ഐ ടി) വിദ്യാര്ത്ഥി ആത്മഹത്യകള് തുടര്ക്കഥയാകുന്നു. കാമ്പസുകളില് കൗണ്സിലിങ് സൗകര്യങ്ങളും വെല്നസ് സംവിധാനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും നിലനില്ക്കുമ്പോഴും, സഹായം തേടുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള് പോലും കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിന് ഇരയായി ജീവനൊടുക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നേതൃത്വത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന വിമര്ശനം ശക്തമാകുന്നു.
ഏറ്റവും ഒടുവില്, ഐ ഐ ടി റൂര്ക്കിയിലെ ബി എസ് എം എസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആന്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് രണ്ടാം വര്ഷ വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ആയുഷ് രജോറിയ (20) നവംബര് 12ന് ഹോസ്റ്റല് മുറിയില് ജീവനൊടുക്കി. ജി ഇ ഇ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില് 3,799ാം റാങ്കും ആദ്യ സെമസ്റ്ററില് 9.0 സി ജി പി എയും നേടിയ ഈ വിദ്യാര്ത്ഥി, കാമ്പസിലെ വെല്നസ് സെന്ററില് കൗണ്സിലിങ് സഹായം തേടിയിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്ന്ന് നടക്കാനിരുന്ന പരീക്ഷകള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും കൗണ്സിലിങ് പിന്തുണ നല്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും, ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ ജീവന് പോലും രക്ഷിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നു .
ഐ ഐ ടികളിലെ ആത്മഹത്യകള് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളല്ലെന്ന് മുന്കാല സംഭവങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2022ല് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂരില് മൂന്നാം വര്ഷ വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ഫൈസാന് അഹമ്മദ് റാഗിങ്ങിനെതിരെ പരാതി നല്കിയിരുന്നതായും, കോടതി ഉത്തരവിട്ട രണ്ടാം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് വെടിയേറ്റതും കുത്തേറ്റതുമായ പരിക്കുകള് കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേ വര്ഷം തന്നെ ഐ ഐ ടി ഗുവാഹത്തിയില് അക്കാദമിക് പ്രകടനം മോശമായതിനെത്തുടര്ന്ന് പഠനത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് വിദ്യാര്ത്ഥി ഗുഡ്ല മഹേഷ് സായ് രാജിനെ മാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഹോസ്റ്റലില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി.
2023ല് ഐ ഐ ടി ബോംബെയില് ഒന്നാം വര്ഷ പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ദര്ശന് സോളങ്കിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നില് ജാതി വിവേചനമാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതേ വര്ഷം ഐ ഐ ടി ഡല്ഹിയില് പഠനപരമായ വെല്ലുവിളികള് നേരിട്ട ആയുഷ് അഷ്ന, അനില് കുമാര് എന്നീ രണ്ട് പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികള് ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങള് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലേക്കും ദേശീയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്കും നയിച്ചു. 2026ല് ഐ ഐ ടി ബോംബെയില് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്ക്ക് പിന്നാലെ രണ്ടാം വര്ഷ ബി ടെക് വിദ്യാര്ത്ഥി സാഹില് വകോഡെ മരിച്ചു. തുടര്ന്ന് 2026 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില് ബോംബെ, ഡല്ഹി, ഗുവാഹത്തി ഐ ഐ ടികളിലായി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് മൂന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ജീവനൊടുക്കുകയും ഐ ഐ ടി ധന്ബാദിലും റൂര്ക്കിയിലും കൂടുതല് മരണങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
കടുത്ത അക്കാദമിക് മത്സരം, പ്ലേസ്മെന്റ് ഇന്റേണ്ഷിപ്പ് സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്, പരാജയഭീതി, ജാതിവിവേചനം, റാഗിങ്, സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടല് എന്നിവ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ കടുത്ത മാനസിക സംഘര്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. 2011ലെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ശുപാര്ശകള് പ്രകാരം 2013 മുതല് എല്ലാ കേന്ദ്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൗണ്സിലിങ് സെന്ററുകളും ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടികളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക ഫയലുകളിലും ചട്ടങ്ങളിലും ഒതുങ്ങുന്ന ഭരണപരമായ നടപടികള്ക്കപ്പുറം, വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്ന അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് അധികൃതര് പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങുകളിലോ പ്ലേസ്മെന്റ് റെക്കോര്ഡുകളിലോ അല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് എത്തുന്ന ഓരോ വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെയും ജീവനും ക്ഷേമവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ഐ ഐ ടികളുടെ യഥാര്ത്ഥ മികവ് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടത്.