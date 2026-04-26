Kerala

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് കുത്തിക്കൊന്നു

പിഎസ്സി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലെ അധ്യാപകനാണ് വിഷ്ണു

Published

Apr 26, 2026 3:03 pm |

Last Updated

Apr 26, 2026 3:03 pm

നെയ്യാറ്റിന്‍കര |  നെയ്യാറ്റിന്‍കര വ്ളാത്താങ്കരയില്‍ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. വ്ളാത്താങ്കര ആര്‍സി ചര്‍ച്ചിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന വിഷ്ണു (36) ആണ് ഭാര്യ അല്‍മയെ (33) കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്‍പതോടെയാണ് സംഭവം

പ്രതിയെ പാറശ്ശാല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 9 വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. ഇവര്‍ക്ക് മക്കളില്ല. പിഎസ്സി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലെ അധ്യാപകനാണ് വിഷ്ണു. കൊലപതാക ശേഷം സമീപത്തെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലെത്തി വിവരം പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. സംഭവസമയം വീട്ടില്‍ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേ സമയം കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ല

 

Latest

International

കൊളംബിയയില്‍ ഹൈവേയിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 14 മരണം; കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ കുട്ടികളും

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് വയോധിക മരിച്ചു

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്യവെ തല പോസ്റ്റിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് കുത്തിക്കൊന്നു

International

വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ വെടിയുതിര്‍ത്ത സംഭവം; അക്രമി പിടിയില്‍

National

ബി ജെ പിയില്‍ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹം; ഹര്‍ഭജന്‍ സിംഗിനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ പിനവലിച്ച് പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

വീണ്ടും ബോംബ് ശേഖരം; കണ്ടെത്തിയത് തലശ്ശേരിയില്‍