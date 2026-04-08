ഓഹരി വിപണിയില് വന് കുതിപ്പ്; സെന്സെക്സ് 2800 പോയിന്റിലേറെ ഉയര്ന്നു
സ്വര്ണവിലയിലും വന് വര്ധനവാണ്
മുംബൈ| പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിന് താത്കാലിക ഇടവേളയായതോടെ ഓഹരിവിപണിയില് വന് കുതിപ്പ്. വിപണിയുടെ തുടക്കത്തില് സെന്സെക്സ് 2800 പോയിന്റിലേറെ ഉയര്ന്നു. നിഫ്റ്റി 800 പോയിന്റിലേറെയും വര്ധിച്ചു. യുദ്ധത്തിന് ഇടവേളയായതും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതും ഊര്ജ വിപണിയെ സാധാരണ നിലയിലാക്കുമെന്നതുമാണ് വിപണികള്ക്ക് കരുത്തായത്.
36 പൈസ ഉയര്ച്ചയില് 92.64 രൂപ എന്ന നിലയിലാണ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്. സ്വര്ണവിലയിലും വന് കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്. പവന് 2920 രൂപ വര്ധിച്ച് 1,12,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 365 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,100 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ 1,09,880 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില.
Kerala
വയനാട്ടില് ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ പുലി ചത്തു
Kerala
രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അധിക്ഷേപിച്ച് എ ഐ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; കേസെടുത്ത് സൈബര് പോലീസ്
International
താത്കാലിക വെടിനിര്ത്തലിനെ പിന്തുണക്കുന്നു; കരാറില് ലബനാന് ഉള്പ്പെടില്ല: നെതന്യാഹു
International
താത്കാലിക വെടിനിര്ത്തല്; ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുറഞ്ഞു
Kerala
പരിയാരം ഗവ മെഡിക്കല് കോളജിലെ രോഗി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്
