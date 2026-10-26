Aksharam Education
ശബ്ദത്തിന്റെ രഹസ്യം
ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നത്?
നമ്മൾ ദിവസവും പലതരം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ പാട്ട്, വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ, മണിയുടെ ശബ്ദം, അധ്യാപകന്റെ സംസാരം, സംഗീതം എന്നിവയെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നത്?
വൈബ്രേഷൻ ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കം
ഒരു വസ്തു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈബ്രേഷൻ എന്നത് ഒരു വസ്തു വളരെ വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുന്നതാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ചിട്ട് വിട്ടാൽ അത് വിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം. അതുപോലെ, ഗിറ്റാറിന്റെ കമ്പി വലിച്ചുവിടുമ്പോൾ കമ്പി വിറയ്ക്കുകയും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശബ്ദത്തിന് ഒരു മാധ്യമം വേണം
ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ വായു, വെള്ളം, ലോഹം തുടങ്ങിയ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്.
നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നു. വെള്ളത്തിനടിയിലും ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കും. എന്നാൽ ശൂന്യാകാശത്തിൽ (വാക്വം) ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹിരാകാശത്ത് രണ്ട് പേർ അടുത്തടുത്ത് നിന്നാലും നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പരസ്പരം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
ശബ്ദ തരംഗം എന്താണ്?
ശബ്ദം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തരംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ശബ്ദ തരംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ഒരു കുളത്തിൽ കല്ല് ഇട്ടാൽ വെള്ളത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ, ഒരു വസ്തു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിലും ചെറിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ചലനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പകരുമ്പോഴാണ് ശബ്ദ തരംഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.
ചുരുക്കത്തിൽ
വസ്തുക്കൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്.
ശബ്ദം തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്.
വായു, വെള്ളം, ലോഹം എന്നിവയിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കും.
ശൂന്യാകാശത്തിൽ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനാകില്ല.
ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാം.
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ
ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എങ്ങനെ എത്തുന്നു?
നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദപേശികൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി വായുവിൽ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നു.
ചെവിക്കുള്ളിലെ ഒരു നേർത്ത ഭാഗമായ കർണപുടം ഈ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ തട്ടുമ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ചെവിയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഈ വൈബ്രേഷനുകളെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു.
രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണം
ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് അതിന്റെ വായ് മുറുക്കി പിടിക്കുക. ബലൂണിന്റെ പുറത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് മെല്ലെ തട്ടിനോക്കൂ. ബലൂൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതിലൂടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം.
Content Highlights: Sound is produced when objects vibrate and travel through mediums like air, water, or metal in the form of waves. It cannot travel through a vacuum like outer space. When sound waves hit our eardrums, the brain processes them, allowing us to hear.