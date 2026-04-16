Kerala
ഉയര്ന്ന താപനില തുടരുന്നു; വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഒഴികെ മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട്
19 വരെ പാലക്കാട് ജില്ലയില് താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയര്ന്നേക്കും
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഉയര്ന്ന താപനില തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഒഴികെ മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 19 വരെ പാലക്കാട് ജില്ലയില് താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയര്ന്നേക്കും.
കൊല്ലം ജില്ലയില് 39 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും കോട്ടയം ജില്ലയില് 38 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് 36 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരും. ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളില് മലയോരമേഖലയില് ഒഴികെ ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.