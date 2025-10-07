Kerala
കാര് വിട്ടുകിട്ടാന് അപേക്ഷ ലഭിച്ചാല് കസ്റ്റംസ് ഒരാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ദുല്ഖറിന് ആശ്വാസം
കാര് വിട്ടുനല്കുന്നതിന് കസ്റ്റംസിന് വ്യവസ്ഥകള് ഏര്പ്പെടുത്താം. ആവശ്യം കസ്റ്റംസ് തള്ളിയാല് ദുല്ഖറിന് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാം.
കൊച്ചി | ഓപറേഷന് നുംഖോറില് നടന് ദുല്ഖര് സല്മാന് ആശ്വാസം. കാര് വിട്ടുകിട്ടാന് ദുല്ഖറിന്റെ അപേക്ഷ ലഭിച്ചാല് ഒരാഴ്ചക്കകം തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കസ്റ്റംസിന് നിര്ദേശം നല്കി.
കാര് വിട്ടുനല്കുന്നതിന് കസ്റ്റംസിന് വ്യവസ്ഥകള് ഏര്പ്പെടുത്താം.
ആവശ്യം കസ്റ്റംസ് തള്ളിയാല് ദുല്ഖറിന് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ഇടക്കാല ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിന്റെ മത്സരം: തയ്യാറെടുപ്പുകള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചര്ച്ച ചെയ്തു
Kerala
പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിക്ഷേപ തുക പാസായി വന്നില്ല; കരുവന്നൂര് ബേങ്ക് ശാഖയില് പെട്രോളൊഴിച്ച് പ്രതിഷേധം
Kerala
സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം; ഹൈക്കോടതിയില് ഹരജി
National
313.69 കോടി കൂടി; അസമിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം
Kerala
കാര് വിട്ടുകിട്ടാന് അപേക്ഷ ലഭിച്ചാല് കസ്റ്റംസ് ഒരാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ദുല്ഖറിന് ആശ്വാസം
International
ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേല് മൂന്നുപേര്ക്ക്; പുരസ്കാരം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിന്
Kerala