സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 600 രൂപയുടെ ഇടിവ്

ഗ്രാമിന് 13,500 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്.

Published

Mar 30, 2026 12:14 pm |

Last Updated

Mar 30, 2026 12:14 pm

കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന് 1,08,000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. ഗ്രാമിന് 13,500 രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്. ഓള്‍ കേരള ഗോള്‍ഡ് ആന്‍ഡ് സില്‍വര്‍ മര്‍ച്ചന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകളാണിത്.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് 88,760 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 11,095 രൂപയുമാണ് വില. ഗ്രാമിന് 60 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാമിന് 240 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,400 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

Kerala

ബൈക്ക് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

ഉത്സവാഘോഷത്തിനിടെ കാലില്‍ അറിയാതെ ചവിട്ടി; 19 കാരനെ സംഘം കുത്തിക്കൊന്നു

Business

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 600 രൂപയുടെ ഇടിവ്

Kerala

ചോദ്യം ബാക്കിയെന്നു മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍; എണീറ്റുപോയ മുഖ്യമന്ത്രി തിരികെ വന്നു

Kerala

വൃദ്ധമാതാവിനെ കിണറ്റില്‍ തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഡോക്ടറും അഭിഭാഷകനും ഉള്‍പ്പെട്ട ലഹരിവേട്ട; പോലീസില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ തേടി കസ്റ്റംസ്

Kerala

വി ഡി സതീശനുമായി വികസന സംവാദത്തിനു തയ്യാര്‍: മുഖ്യമന്ത്രി