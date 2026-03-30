വി ഡി സതീശനുമായി വികസന സംവാദത്തിനു തയ്യാര്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

സംവാദത്തിനു വെല്ലുവിളിച്ച വി ഡി സതീശന് മറുപടിയുമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തുവന്നത്

Mar 30, 2026 9:58 am

Mar 30, 2026 9:58 am

തിരുവനന്തപുരം | കേരള വികസനത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനുമായി സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. എല്‍ ഡി എഫ് ഭരണ നേട്ടങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് പങ്കുവെച്ചാണ് ഇതില്‍ സംവാദമാകാം എന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വെല്ലുവിളി. സംവാദത്തിനു വെല്ലുവിളിച്ച വി ഡി സതീശന് മറുപടിയുമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തുവന്നത്.

സര്‍ക്കാരിന്റെ എ പ്ലസ് നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇതില്‍ സംവാദമാകാമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉയര്‍ത്തിയത്. ഈ വെല്ലുവിളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിര്‍മിച്ച വീടുകളുടെ അത്രയും പോലും 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് എല്‍ ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ പണിതിട്ടില്ലെന്നാണ് സതീശന്റെ അവകാശവാദം. വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ വഴി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതികളുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ എല്‍ ഡി എഫ് മന്ത്രിമാര്‍ തന്നെ നിയമസഭയില്‍ നല്‍കിയ മറുപടികളിലുണ്ട്.

വികസന കാര്യങ്ങളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ഏത് വേദിയും തുറന്ന സംവാദത്തിന് താന്‍ തയാറാണെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ ഇന്നലെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു.
ഡി വൈ എഫ് ഐ വയനാട്ടിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സ്ഥലത്ത് കുടില്‍ കെട്ടി സമരം നടത്തിയാല്‍ അവരെ അടിച്ചോടിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് ഞങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ സ്ഥലം ആണെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

 

Kerala

വൃദ്ധമാതാവിനെ കിണറ്റില്‍ തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഡോക്ടറും അഭിഭാഷകനും ഉള്‍പ്പെട്ട ലഹരിവേട്ട; പോലീസില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ തേടി കസ്റ്റംസ്

Kerala

വി ഡി സതീശനുമായി വികസന സംവാദത്തിനു തയ്യാര്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ഇറാന്‍ കുവൈത്തില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

ഹോം വോട്ടിങ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

National

കോയമ്പത്തൂരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ടു മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക്; താര പ്രചാരകര്‍ രംഗം കീഴടക്കുന്നു