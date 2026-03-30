Kerala
ഹോം വോട്ടിങ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും
85 വയസിന് മുകളിലുള്ള മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും വീട്ടില് വച്ചു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം
തിരുവനന്തപുരം | കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് 85 വയസിന് മുകളിലുള്ള മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും വീട്ടില് വച്ചു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന ഹോം വോട്ടിങ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും.
ഏപ്രില് നാല് വരെ ആറ് ദിവസത്തേക്കാണ് ഹോം വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 12 ഡി ഫോമില് അപേക്ഷിച്ചവര്ക്കാണ് ഹോം വോട്ടിങ്ങിന് അവസരം. മൊബൈല് പോളിംഗ് ടീമിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹോം വോട്ടിങ് നടത്തുന്നത്. പോളിംഗ് ഓഫീസര്, രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റുമാര്, മൈക്രോ ഒബ്സര്വര്, വീഡിയോഗ്രാഫര്, പോലീസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഹോം വോട്ടിങ്ങിനായി എത്തുന്നത്.
ഹോം വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുമായി യോഗം നടത്തിയതായും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിര്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂര്ത്തീകരിച്ചതായും ജില്ലാകലക്ടര്മാര് അറിയിച്ചതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് പറഞ്ഞു.