Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷ ഇന്ന് അവസാനിക്കും

ഏപ്രില്‍ 16നാണ് മൂല്യനിര്‍ണയം ആരംഭിക്കുക

Published

Mar 30, 2026 6:48 am |

Last Updated

Mar 30, 2026 6:48 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷ ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ബയോളജിയാണ് അവസാന പരീക്ഷ. ഏപ്രില്‍ 16നാണ് മൂല്യനിര്‍ണയം ആരംഭിക്കുക.

എസ് എസ് എല്‍ സി, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷനല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷകളാണ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുക. 13 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് 3,031 കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ഫലം പ്രഖ്യാപനം മുന്‍ നിശ്ചയിച്ചതില്‍ നിന്നും വൈകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക്; താര പ്രചാരകര്‍ രംഗം കീഴടക്കുന്നു

Kerala

International

ഇറാനില്‍ കാലുകുത്തുന്ന യു എസ് സൈനികരെ പേര്‍ഷ്യന്‍ കടലിലെ സ്രാവുകള്‍ക്ക് തീറ്റയാക്കും: ഇറാന്‍

Kerala

വണ്ടൂരില്‍ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പര്യടനത്തിനിടെ ലീഗ്-കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി

Kerala

ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്നു വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

ഇത്തവണ ജെന്‍സി വോട്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ണായകമാകും

Kerala

ഡി വൈ എഫ് ഐ കുടില്‍കെട്ടല്‍ സമരം ഗുണ്ടായിസം: സണ്ണി ജോസഫ്