Connect with us

Kerala

ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്നു വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

മുണ്ടക്കയം വണ്ടന്‍പതാല്‍ സ്വദേശി പുതുപ്പറമ്പില്‍ മഞ്ചേഷ് മധു (45) ആണ് മരിച്ചത്

Published

Mar 29, 2026 11:09 pm |

Last Updated

Mar 29, 2026 11:09 pm

മൂന്നാര്‍ | ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്നു കാല്‍ വഴുതി വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു. മൂന്നാര്‍ എംജി നഗറില്‍ നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന ഹോംസ്റ്റേയില്‍ മരപ്പണികള്‍ക്കായി എത്തിയ മുണ്ടക്കയം വണ്ടന്‍പതാല്‍ സ്വദേശി പുതുപ്പറമ്പില്‍ മഞ്ചേഷ് മധു (45) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലൂടെ ഫോണ്‍ ചെയ്തു നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ കാല്‍ വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം ടാറ്റാ ഹൈറേഞ്ച് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

Kerala

Kerala

ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്നു വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

Kerala

Editors Pick

Kerala

