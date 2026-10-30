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TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്ണ വിലയില് വന് ഇടിവ്; പവന് ഒറ്റയടിയ്ക്ക് 1240 രൂപ കുറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയും കുറഞ്ഞു.
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് വന് ഇടിവ്. ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 155 രൂപയും പവന് 1240 രൂപയും കുറഞ്ഞു(Today’s Gold Rate). ഇതോടെ കേരളത്തില് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 13,040 രൂപയും പവന് 1,04,320 രൂപയുമായി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്ണ വിലയില് മാറ്റമില്ലാതെ പവന് 1,05,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 210 രൂപയിലും 10 ഗ്രാമിന് 2,100 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി gold price today വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിപണിയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഇത്തരം ക്രമാതീതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് gold rate പരിശോധിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിർണായകമാണ്. സാമ്പത്തിക അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസാന മാർഗ്ഗം മാത്രമായി വേണം loan against gold എന്ന ഓപ്ഷനെ കണക്കാക്കാൻ. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ gold price analysis ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതെ ധൃതിപിടിച്ച് gold loan apply ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വിപണിയിലെ തരംഗങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം gold loan എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുക, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കുക.
Content Highlights: Gold prices in Kerala plummeted significantly today with 22-carat gold falling by Rs 155 per gram and Rs 1,240 per sovereign. The current price stands at Rs 13,040 per gram and Rs 1,04,320 per sovereign. Silver prices also witnessed a decline, with one gram currently trading at Rs 210 in the state.