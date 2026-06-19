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ജി കെ എസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് കൊറിയ വിളിക്കുന്നു
ഗ്ലോബൽ കൊറിയ സ്കോളർഷിപ്പ് (ജി കെ എസ്) വഴി ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പഠിക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
വിദേശത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ. ഗ്ലോബൽ കൊറിയ സ്കോളർഷിപ്പ് (ജി കെ എസ്) വഴി ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പഠിക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിലെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, ഗവേഷണ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അക്കാദമിക് കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എല്ലാ വർഷവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി വിദ്യാർഥികളെ ജി കെ എസിന് കീഴിൽ പൂർണ ധനസഹായത്തോടെയുള്ള പഠനത്തിനായി ദക്ഷിണ കൊറിയ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്.
സ്കോളർഷിപ്പ്
ഗ്ലോബൽ കൊറിയ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് അതിന്റെ സമഗ്രമായ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് പൂർണ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കവറേജ്, പ്രതിമാസ ജീവിത അലവൻസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷ്വറൻസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള താമസസൗകര്യം, റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് വിമാന നിരക്ക് എന്നിവ ലഭിക്കും.
ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളെ രാജ്യത്തെ അക്കാദമിക്, ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന കൊറിയൻ ഭാഷാ പരിശീലനവും സ്കോളർഷിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കോഴ്സുകൾ
എൻജിനീയറിംഗ്, സയൻസ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ സയൻസസ്, ബിസിനസ്സ്, കല, മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ അക്കാദമിക് പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ നിരവധി പ്രശസ്ത ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കാം.
ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ മികച്ച ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങൾ, ആധുനിക ക്യാമ്പസുകൾ, ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്.
അപേക്ഷ
ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ യോഗ്യരായ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. ഔദ്യോഗിക മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അക്കാദമിക് മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രായ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് എംബസി വഴിയോ യൂനിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എംബസിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷകർ സാധാരണയായി അപേക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അക്കാദമിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ശിപാർശ കത്തുകൾ, ഉദ്ദേശ്യ പ്രസ്താവന, മെഡിക്കൽ രേഖകൾ, മറ്റ് സഹായ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Content Highlights:
South Korea offers fully funded Global Korea Scholarship for international students. The scholarship covers complete tuition fees, living allowances, and airfare. Eligible candidates can apply through the embassy track or university website.