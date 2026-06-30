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ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ; ചരിത്ര മുഹൂർത്തം കുറിക്കാൻ ഫുജൈറ
2026 സെപ്തംബർ 30 ഓടെ ദുബൈ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാകും
ഫുജൈറ| യു എ ഇക്ക് ഇന്ന് റെയിൽവേ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം. സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഫുജൈറ എമിറേറ്റ്. ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ആദ്യ പാസഞ്ചർ സർവീസ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5.34ന് ഫുജൈറയിൽ നിന്ന് അബൂദബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അബൂദബിക്കും ഫുജൈറക്കും ഇടയിലുള്ള ആദ്യ യാത്രികർക്ക് ആവേശ നിമിഷങ്ങളാണ്. അൽപ സമയത്തിനകം സമാന്തരമായി അബൂദബിയിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്ക് മറ്റൊരു ട്രെയിനും പുറപ്പെടും. മധ്യ പൗരസ്ത്യ ദേശമാകെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സർവീസുകളാണിവ. ഫുജൈറയിൽ നിന്ന് അബൂദബി മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താം. ട്രെയിൻ മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടും.
2026 സെപ്തംബർ 30 ഓടെ ദുബൈ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാകും. യു എ ഇയുടെ ദേശീയ പാസഞ്ചർ റെയിൽ ശൃംഖലയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമാണിത്. രാജ്യം ഇന്റർ-എമിറേറ്റ് ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റുകൾ, ഓൺബോർഡ് സേവനങ്ങൾ, യാത്രാ നിയമങ്ങൾ, സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിംഗിലെ പേരുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാധുവായ ടിക്കറ്റും സാധുവായ ഒരു ഐഡിയും പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി) ആവശ്യമാണ്. ഏത് സമയത്തും ഇത് പരിശോധിക്കാം.
കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗേറ്റുകൾ അടക്കുന്നു. ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അവർക്ക് സാധുവായ ഒരു ടിക്കറ്റും ടിക്കറ്റിലെ പേരിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സാധുവായ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ആവശ്യമാണ്. യാത്രക്കാർക്ക് ഫോണിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റ് മതി. പ്രിന്റ്ചെയ്ത പകർപ്പുകളും സ്വീകരിക്കും. യാത്രക്കാർക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാധുവായ ഒരു ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ, സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ, നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പുറപ്പെടുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായേക്കാം. സ്റ്റേഷനുകളിലെ വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാം, എന്നിരുന്നാലും ചില നിരക്കുകൾ ലഭ്യമായേക്കില്ല. പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കും.
ഫുജൈറ സ്റ്റേഷൻ
ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റേഷൻ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് യു എ ഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഫുജൈറ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ശർഖി. ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ശർഖി, ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ചെയർമാൻ ശൈഖ് തിയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്്യാൻ എന്നിവർ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചു. അതിനകത്തെ സൗകര്യങ്ങളിൽ മതിപ്പുപ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്റ്റേഷന്റെ ക്രീം-ആൻഡ്-ഗ്രേ പാലറ്റ്, വിശാലമായ ഗ്ലാസും ആധുനിക പുറംമോടികളും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ളതാണ്. ശോഭയുള്ളതും ഭാവിയിലേക്കുള്ളതുമായ ഒരു ഇടം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽ ഇ ഡി കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ വെളിച്ചത്തോടുകൂടിയ ചാരനിറത്തിലുള്ള ഇന്റീരിയറുകൾ കാണാം.
കറുപ്പും ചാരനിറത്തിലുള്ളതുമായ ഒന്നിലധികം ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റുകൾ പ്രിന്റ്ചെയ്തോ ഇലക്ട്രോണിക് ആയോ ലഭിക്കും. യാത്രാ വിശദാംശങ്ങളും പുറപ്പെടൽ, എത്തിച്ചേരൽ സമയങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു അച്ചടിച്ച ടിക്കറ്റും സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ടിക്കറ്റിലെ ക്യുആർ കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നു. വ്യാപാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും എമിറേറ്റിന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാൻ സ്റ്റേഷൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
എമിറേറ്റിന്റെ ടൂറിസത്തിലേക്കും പ്രകൃതി ആസ്തികളിലേക്കും കൂടുതൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാൻ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ശൃംഖല സഹായിക്കുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ, ഈ ശൃംഖല 11 പ്രധാന നഗരങ്ങളെയും പ്രദേശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇവ വിദൂര എമിറേറ്റുകൾക്കിടയിൽ എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.. അബൂദബിയിൽ നിന്ന് റുവൈസിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം 70 മിനിറ്റാണ്. ദുബൈയിൽ നിന്ന് അബൂദബിയിലേക്ക് യാത്രാ സമയം 57 മിനിറ്റാണ്. മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ ട്രെയിനും 400 യാത്രക്കാരെ വരെ വഹിക്കാൻ കഴിയും.
Content Highlights:
Etihad Rail commenced its first official passenger train service from Fujairah to Abu Dhabi. The high-speed train runs at 200 km/h, reducing travel time to one hour and 45 minutes. Detailed guidelines on ticketing, mandatory IDs, and station rules have been released for commuters and tourists.