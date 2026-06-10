Kerala
വയനാട്ടില് അഞ്ച് കുട്ടികള്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു
ഏഴാം തീയതി പരിശോധനക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളുടെ ഫലമാണ് പോസിറ്റീവായത്.
കല്പ്പറ്റ| വയനാട്ടില് അഞ്ച് കുട്ടികള്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അഞ്ച്, ഏഴ്, എട്ട്, ഒമ്പത്, 11 വയസ്സുള്ള പെണ്കുട്ടികള്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവില് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഏഴാം തീയതി പരിശോധനക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളുടെ ഫലമാണ് പോസിറ്റീവായത്.
കോളിയാടി മാര് ബസേലിയോസ് സ്കൂളിലാണ് ഷിഗെല്ല പടര്ന്നത്. ഇവിടെ പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. പ്രദേശത്തെ കിണറുകള് ക്ലോറിനേഷന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകളിലെ വെള്ളം വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. നിലവില് 58 കുട്ടികളാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയില് കഴിയുന്നത്.
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Health officials confirmed Shigella infection in five more girls at a school in Wayanad. The condition of the infected children remains stable as preventive measures begin in the area. Local authorities are chlorinating wells and inspecting water sources as 58 children show symptoms.