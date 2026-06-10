Kerala
പ്ലസ് വണ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജൂലൈ 15ലേക്ക് മാറ്റി
മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകള് അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഫല പ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം | ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരുന്ന കേരള ഹയര് സെക്കന്ഡറി ഒന്നാം വര്ഷ (പ്ലസ് വണ്) പരീക്ഷാ ഫലം മാറ്റി. ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഗള്ഫ് മേഖലയില് പരീക്ഷകള് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകള് അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഫല പ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവച്ചത്.
ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചാലുടന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് keralaresults.nic.in,, results.kite.Kerala.gov.in എന്നീ ഔദ്യോഗിക പോര്ട്ടലുകള് വഴി മാര്ക്കുകള് അറിയാനാകും
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