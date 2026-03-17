Kerala
കിണറ്റില് വീണ മകനെ രക്ഷിക്കാന് ചാടിയ പിതാവ് മരിച്ചു
വടക്കാഞ്ചേരി വാരിയത്ത് വളപ്പില് വീട്ടില് മാരാത്ത് കുന്ന് സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് (33) മരിച്ചത്
തൃശൂര് | കിണറ്റില് വീണ മകനെ രക്ഷിക്കാന് പുറകെ ചാടിയ പിതാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി വാരിയത്ത് വളപ്പില് വീട്ടില് മാരാത്ത് കുന്ന് സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് (33) മരിച്ചത്. മൂന്ന് വയസുകാരനായ മകനെ അയല്വാസിയായ യുവാവ് കിണറ്റില് ചാടി രക്ഷപെടുത്തി.
ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കുട്ടിയെ തുടര് ചികിത്സക്കും നിരീക്ഷണത്തിനുമായി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വിഷ്ണുവിനെ വടക്കാഞ്ചേരിയില് നിന്നെത്തിയ ഫയര് ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇയാളെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കിണറ്റില് വീണ മകനെ രക്ഷിക്കാന് ചാടിയ പിതാവ് മരിച്ചു
Kerala
കോണ്ഗ്രസ് സംഘപരിവാറിന്റെ ബി ടീമാണെന്നു രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു: പിണറായി
Kerala
കൊണ്ടോട്ടിയില് കിണറ്റില് വീണ ആടിനെ രക്ഷിക്കാന് ഇറങ്ങിയ രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള് മരിച്ചു
Kerala
കണ്ണൂരില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ റോഡ് ഷോ നാളെ
Kerala
തൃശൂര് ഒല്ലൂരില് അയല്വാസി യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു
Kerala
അച്ഛന്റെ കൊലയാളിയെ മകന് വെടിവച്ചുകൊന്നു
Kerala