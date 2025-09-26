Connect with us

National

കോയമ്പത്തൂരില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചു

തെങ്ങിന്‍തോട്ടത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന കര്‍ഷകനെ ഒറ്റയാന്‍ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Sep 26, 2025 11:58 am |

Last Updated

Sep 26, 2025 11:58 am

കോയമ്പത്തൂര്‍ \  തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ 42 കാരന്‍ മരിച്ചു. തെങ്ങിന്‍തോട്ടത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന കര്‍ഷകനെ ഒറ്റയാന്‍ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

 

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏഴോടെയാണ് സംഭവം. സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ ഇയാള്‍ മരിച്ചു.വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങള്‍ തടയാന്‍ വനം വകുപ്പ് കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

