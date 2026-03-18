വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം; ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇനി അധികപ്പണം നൽകേണ്ട; ഡി ജി സി എ യുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം!
ഓരോ വിമാനത്തിലെയും കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം സീറ്റുകളെങ്കിലും സീറ്റ് സെലക്ഷൻ ചാർജുകൾ ഇല്ലാതെ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയിലെ വിമാനയാത്രക്കാർ ദീർഘകാലമായി ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന പരാതികളിലൊന്നിന് പരിഹാരവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി. വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന അധിക തുക ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡി ജി സി എ) പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ വിമാനത്തിലെയും കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം സീറ്റുകളെങ്കിലും സീറ്റ് സെലക്ഷൻ ചാർജുകൾ ഇല്ലാതെ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടിസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാൾ വലിയൊരു തുക സീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മാത്രം ഈടാക്കുന്ന രീതിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഇടപെടൽ.
നിലവിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ പിന്തുടരുന്ന രീതി യാത്രക്കാരെ വലിയ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള ഒരു എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ 174 സീറ്റുകളുള്ളതിൽ വെറും 14 സീറ്റുകൾ (10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ) മാത്രമാണ് സൗജന്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മുൻനിരയിലുള്ള വിൻഡോ സീറ്റുകൾക്ക് 1,300 രൂപ വരെയും, ലെഗ് റൂം കൂടുതലുള്ള സീറ്റുകൾക്ക് 750 രൂപ വരെയും അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുന്നു. സാധാരണ വിൻഡോ സീറ്റുകൾക്ക് പോലും 386 രൂപ മുതൽ 551 രൂപ വരെ അധികമായി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒപ്പമിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയൊരു തുക അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി ഒരേ പി എൻ ആർ (PNR) നമ്പറിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഒരേ നിരയിലോ അടുത്തടുത്ത സീറ്റുകളിലോ ഇരുത്തണമെന്നും ഡി ജി സി എ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഈ ‘സീറ്റ് കച്ചവടത്തിനെതിരെ’ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. വെബ് ചെക്ക്-ഇൻ സമയത്ത് സൗജന്യ സീറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് കാണിക്കുകയും പണം നൽകിയുള്ള സീറ്റുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയെ പലരും വിമർശിക്കുന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ നടന്ന ഒരു സർവേ പ്രകാരം 44 ശതമാനം യാത്രക്കാരും സീറ്റിനായി അധിക തുക നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന്റെ 40 ശതമാനം വരെ സീറ്റ് സെലക്ഷൻ ചാർജായി നൽകേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ 60 ശതമാനം സീറ്റുകൾ സൗജന്യമാകുന്നതും ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരുമിച്ച് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് ഗുണകരമാണെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ (FAII) ഭാരവാഹിയായ ഡോ. വന്ദന സിംഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സീറ്റ് ചാർജിലൂടെയുള്ള വരുമാനം കുറയുമ്പോൾ വിമാനക്കമ്പനികൾ അടിസ്ഥാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ നേരിയ വർദ്ധനവ് വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും ബുക്കിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കും.
ഇതിന് പുറമെ വിമാനം വൈകുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താൽ യാത്രക്കാർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന വിപണിയായി വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Summary
The Union Ministry of Civil Aviation, through the DGCA, has directed Indian airlines to ensure that at least 60% of seats on any flight are available without seat selection charges. This move aims to curb the practice of overcharging passengers for preferred seats and ensures that families traveling on the same PNR are seated together. While experts suggest this might lead to a slight adjustment in base fares to compensate for lost ancillary revenue, the initiative is expected to bring transparency and relief to millions of flyers.