കുട്ടനാട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പൊട്ടിത്തെറി; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെ മത്സരത്തിന് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് , പിന്തുണച്ച് മൂന്ന് ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍ രാജിവെച്ചു

പേമെന്റ് സീറ്റാണ് കുട്ടനാട് എന്നാരോപിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോള്‍ വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ രംഗത്തിറക്കാന്‍ തയാറെടുക്കുന്നത്

Mar 18, 2026 3:34 pm

Mar 18, 2026 3:34 pm

കുട്ടനാട്  | കുട്ടനാട്ടില്‍ യുഡിഎില്‍ പൊട്ടിത്തെറി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരേ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജി ജോസഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ സജി ജോസഫിന് പിന്തുണയറിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ. ഗോപകുമാറും മൂന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നു രാജിവച്ചു.

യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ആണ് ഈ സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു പ്രാദേശിക ഘടകം ഏറെ നാളായി ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യം തള്ളി കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് തന്നെ സീറ്റ് നല്‍കിയതാണ് കുട്ടനാട്ടില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്

പേമെന്റ് സീറ്റാണ് കുട്ടനാട് എന്നാരോപിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോള്‍ വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ രംഗത്തിറക്കാന്‍ തയാറെടുക്കുന്നത്. സജി ജോസഫിന് പ്രാദേശികമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഘടകത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

 

പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ജോസഫ്) വിഭാഗം സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയര്‍മാനുമായ റെജി ചെറിയാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്‍ഥി. എന്‍സിപി ദേശീയ പ്രവര്‍ത്തക സമതി അംഗം തോമസ് കെ തോമസ് ആണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥനാര്‍ഥി.

Latest

National

രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് എംപി സ്ഥാനത്തുനിന്നും വിരമിച്ചു; പടിയിറങ്ങുന്നത് സഭയില്‍ ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാതെ

Kerala

രമേഷ് പിഷാരടി പാലക്കാടിന് യോജിച്ച വ്യക്തി; കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​കം: ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപി

International

ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മന്ത്രിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അവകാശവാദം

Kerala

ചേന്ദമംഗലത്ത് അയൽവാസിയെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസ്; പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ

Ongoing News

യുഎഇയിൽ ഇത്തവണത്തെ ഈദ് ഗാഹുകൾ ഇല്ല; പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പള്ളികളിൽ മാത്രം

National

റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി കൂട്ടി ഇന്ത്യ; ചൈനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു

Kerala

ഈ വർഷം 10, 11 ക്ലാസുകൾക്ക് പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളില്ല; അറിയിപ്പുമായി എൻ സി ഇ ആർ ടി