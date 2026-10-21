Connect with us

National

കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികളും കുഞ്ഞും മരിച്ചു

ഇന്ന് രാവിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ വാഹനം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അധികൃതരെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

Published

Oct 21, 2026 6:32 pm |

Last Updated

Oct 21, 2026 6:32 pm

മംഗളൂരു| കുടകിലെ ബനംഗലയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികളും അവരുടെ നാല് വയസ്സുള്ള മകളും മരിച്ചു.

സിദ്ധാപുര പൈസാരിയിലെ കെവിജേഷ് (36), ഭാര്യ പമിത (34), മകള്‍ ലിയ (4) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സിദ്ധാപുരയില്‍ നിന്ന് ബനംഗലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ കാര്‍ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ വാഹനം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അധികൃതരെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. സിദ്ധാപുര പോലീസ് സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Content Highlights: A family of three, including a four-year-old child, died after their car lost control and plunged into a pond at Banangala in Kodagu. The victims were identified as Kevijesh, his wife Pamitha, and daughter Liya. Local plantation workers noticed the submerged vehicle and alerted Siddapura police.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൈക്കൂലി കേസില്‍ വൈക്കം സി ഐ ഷമീര്‍ ഖാനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

National

പീപ്പിള്‍ എഗെയിന്‍സ്റ്റ് എസ് ഐ ആര്‍ സഖ്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തില്‍ നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ ഭര്‍ത്താവ് പരകാല പ്രഭാകര്‍ പങ്കെടുക്കും

Kerala

ഖത്തർ കെ എം സി സിയിലെ കവർച്ച: ബി ജെ പി നേതാവ് പരപ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി

National

സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസിനും അശുതോഷ് റാങ്കയ്ക്കും ജാമ്യം

International

ഉക്രൈനില്‍ റഷ്യന്‍ ആക്രമണം: ഖാര്‍കീവിലും കീവിലുമായി നാല് മരണം

National

കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ദമ്പതികളും കുഞ്ഞും മരിച്ചു

Kerala

ജര്‍മനിയിലെ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിലെ തീപിടിത്തം; മരിച്ച മലയാളികളുടെ മൃതദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച നാട്ടില്‍ എത്തിക്കും