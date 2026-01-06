Saudi Arabia
ഫൈസല് ദര്വീഷ് അല്-ഗാംദി;ലാര്സണ് ലാബ് അവാര്ഡ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ സഊദി വിദ്യാര്ഥി
'ഔട്ട്സ്റ്റാന്ഡിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്' ആയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്
റിയാദ് | ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സിലെ ഗവേഷണത്തിന് പ്രശസ്തമായ ലാര്സണ് ലാബ് അവാര്ഡ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വിദ്യാര്ത്ഥിയായി ഫൈസല് ദര്വീഷ് അല്-ഗാംദി. ആര്ട്ടിഫിഷ്യലില് മികച്ച പ്രകടനം അനുകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും, ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും തത്സമയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ തത്സമയ വെര്ച്വല് പകര്പ്പുകള്, ഡിജിറ്റല് ഇരട്ടകള് എന്നിവയിലായിരുന്നു ഗവേഷണം
കിംഗ് അബ്ദുല് അസീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫാക്കല്റ്റി അംഗവും കൊളറാഡോ ബൗള്ഡര് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിരുദ വിദ്യാര്ത്ഥിയുമായ അല്-ഗാംദിയെ ഊര്ജ്ജ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നൂതനമായ കെട്ടിട സംവിധാനങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ്, ഡിജിറ്റല് ട്വിന് സാങ്കേതികവിദ്യകള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനത്തിന് ‘ഔട്ട്സ്റ്റാന്ഡിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്’ ആയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്
നൂതന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വികസനത്തെ ഈ കൃതി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അവിടെ കണക്റ്റഡ് സാങ്കേതികവിദ്യകള് കാര്യക്ഷമത, സുഖസൗകര്യങ്ങള്, പ്രവര്ത്തന ചെലവ് നിയന്ത്രണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ,സഊദി അറേബ്യയുടെ ആഗോള നേട്ടങ്ങളുടെ റെക്കോര്ഡിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സ് ഉയര്ത്തിയത്