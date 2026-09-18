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തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ഇരു വിഭാഗങ്ങള്ക്കും പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും അനുവദിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
മമത ബാനര്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് 'മമത ഓള് ഇന്ത്യ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സ്' എന്ന പേരും 'ഫുട്ബോള് താരം' എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും. വിമത വിഭാഗത്തിന് 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സ്' എന്ന പേരും 'കവര്' എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും
ന്യൂഡല്ഹി | തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ഇരുവിഭാഗങ്ങള്ക്കും പുതിയ പേരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. മമത ബാനര്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് ‘മമത ഓള് ഇന്ത്യ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സ്’ എന്ന പേരും ‘ഫുട്ബോള് താരം’ എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവുമാണ് അനുവദിച്ചത്. വിമത വിഭാഗത്തിന് ‘ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സ്’ എന്ന പേരും ‘കവര്’ എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും അനുവദിച്ചു.
വരുന്ന ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മാത്രമാണ് ഈ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും താത്ക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കാനാവുകയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് ഇരുവിഭാഗങ്ങള് തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കമ്മീഷന് നടപടി. നേരത്തെ ഇരുകൂട്ടരുടെയും നിലവിലെ പാര്ട്ടി പേരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും കമ്മീഷന് മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക പക്ഷം തങ്ങളാണെന്ന ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളോടും പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും നിര്ദേശിക്കാന് കമ്മീഷന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മമത ബാനര്ജിയെയും ടി എം സിയെയും പരാമര്ശിക്കുന്ന പേരുകളാണ് മമത വിഭാഗം നിര്ദേശിച്ച മൂന്ന് പേരുകളില് ഉള്പ്പെടുന്നതെന്നാണ് വിവരം. സമര്പ്പിച്ച രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളും കായികരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്, ഫുട്ബോളര് എന്നിവയായിരുന്നുവെന്നും അറിയുന്നു.
Content Highlights: The Election Commission has frozen the All India Trinamool Congress party name and its traditional flowers and grass symbol amid an internal factional split. Both rival groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy must choose new names and free symbols for upcoming bypolls. The temporary order remains in place until ECI makes a final determination on party ownership.