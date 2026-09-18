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പശ്ചിമ ബംഗാള് എസ് ഐ ആര്: 37 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകള് തീര്പ്പാക്കാനുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതിയില്
എസ് ഐ ആര് നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകള്ക്കെതിരെ 38,20,683 അപ്പീലുകള് ഫയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 1,02,231 എണ്ണം തീര്പ്പാക്കി. 37,18,452 അപ്പീലുകള് തീര്പ്പാക്കാനായി ബാക്കിയുണ്ട്.
ന്യൂഡല്ഹി | പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടര് പട്ടികയില് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ‘സ്പെഷ്യല് ഇന്റന്സീവ് റിവിഷന്’ (SIR) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ട 37 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകള് അപ്പീല് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കമ്മീഷന്റെ സത്യവാങ്മൂലം അനുസരിച്ച്, എസ് ഐ ആര് നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകള്ക്കെതിരെ 38,20,683 അപ്പീലുകള് ഫയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 1,02,231 എണ്ണം തീര്പ്പാക്കി. 37,18,452 അപ്പീലുകള് തീര്പ്പാക്കാനായി ബാക്കിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പട്ടികയില് നിന്ന് പേരുകള് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവര് നല്കിയ അപ്പീലുകളും, പട്ടികയില് പേരുകള് ഉള്പ്പെടുത്തിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അപ്പീലുകളും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ കണക്കുകള് സത്യവാങ്മൂലത്തില് നല്കിയിട്ടില്ല.
പശ്ചിമ ബംഗാള് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ എസ് ഐ ആര് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായ പ്രസന്ജിത് ബോസ് സമര്പ്പിച്ച ഹരജിയില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മറുപടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനും ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്നതുമായ ബഞ്ച് തേടിയിരുന്നു. നടപടിക്കിടയില് പേരുകള് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട വോട്ടര്മാര് സമര്പ്പിച്ച അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയമസഭാ മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഹരജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കരട് വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2025 ഡിസംബര് 17-നും 2026 ആഗസ്റ്റ് ഏഴിനും ഇടയില് 34.13 ലക്ഷം ‘ഫോം 6’ അപേക്ഷകള് സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടതായും കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വോട്ടര് പട്ടികയില് പേര് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോം 6.
ആദ്യമായി രജിസ്ട്രേഷന് തേടുന്നവരില് നിന്നുള്ള അപേക്ഷകളും, കരട് പട്ടികയുടെ പരിശോധനാ ഘട്ടത്തില് പേരുകള് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരില് നിന്നുള്ള അപേക്ഷകളും ഈ കണക്കില് ഉള്പ്പെടുന്നു. എസ് ഐ ആര് നടപടിയുടെ വിവരശേഖരണ ഘട്ടത്തില് 58 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടര്മാര് പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായി ബോസ് തന്റെ ഹരജിയില് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമര്പ്പിക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തില്, പട്ടികയില് പേര് ചേര്ക്കുന്നതിനായി ഫോം 6, 6A എന്നിവ പ്രകാരം 9.64 ലക്ഷം അപേക്ഷകളും, പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഫോം 7 പ്രകാരം 99,000-ത്തിലധികം അപേക്ഷകളും ലഭിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്, ഫെബ്രുവരി 28-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടികയില് ഏകദേശം 1.82 ലക്ഷം പേരെ മാത്രമേ പുതുതായി ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഹരജിയില് പറയുന്നു.
Content Highlights: The Election Commission informed the Supreme Court that over 37 lakh appeals are pending regarding the West Bengal Special Intensive Revision. Out of 38.2 lakh total appeals filed, tribunals have disposed of only 1.02 lakh cases so far. The court had previously sought a breakdown of voter list inclusions and exclusions.