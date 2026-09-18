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നിതാരി കൊലപാതക പരമ്പര: കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട പ്രതി സുരേന്ദ്ര കോലി മരിച്ച നിലയില്
കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറില് നടത്തിയിരുന്ന ചായക്കടയിലാണ് കോലിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്
ഹരിദ്വാര് | നോയിഡയിലെ നിതാരി കൊലപാതകക്കേസ് പരമ്പരയില് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതി സുരേന്ദ്ര കോലി മരിച്ച നിലയില്. കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറില് ഇയാള് ഒരു ചായക്കട നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് കോലിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
2000-കളില് തന്റെ തൊഴിലുടമയായിരുന്ന മോനിന്ദര് സിംഗ് പന്ധറിനൊപ്പം നിരവധി കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്നായിരുന്നു കോലിക്കെതിരായ ആരോപണം. തുടക്കത്തില് ചില കേസുകളില് ഇരുവരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി അവരെ എല്ലാ കേസുകളില് നിന്നും കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയായിരുന്നു.
നോയിഡയിലെ നിതാരി ഗ്രാമത്തിലുള്ള പന്ധറിന്റെ വീടിന് പിന്നിലെ ഓടയില് നിന്ന് അസ്ഥികൂടങ്ങള് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് നിതാരി കൊലപാതകങ്ങള് ദേശീയ-അന്തര്ദേശീയ തലത്തില് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഇതുവരെ തെളിയാത്ത കൊലപാതക കേസുകളിലൊന്നായി ഇത് തുടരുന്നു.
പതിമൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കേസായിരുന്നതിനാല് 2025 നവംബറിലെ വിധി കോലിക്ക് നിര്ണായകമായിരുന്നു. അതിനകം 12 കേസുകളില് നിന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റവിമുക്തനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു; ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ വിധിയിലൂടെ ആ ഭീകരമായ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളില് നിന്നും കോലി മുക്തനായി. കോലിക്കെതിരായ സാഹചര്യത്തെളിവുകള്ക്ക് ഫോറന്സിക് പിന്തുണയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവില് നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടാതെ, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അവയവക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകള് അന്വേഷിക്കുന്നതില് അന്വേഷണ സംഘം വീഴ്ച വരുത്തിയത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ പിഴവുകളും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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Surendra Koli, who was acquitted in the sensational Nithari serial murder cases, was found dead. The incident marks a sudden end to one of India’s most shocking crime sagas. Further details regarding the cause of death and legal background are awaited.