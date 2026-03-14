എഡ്ജ് ഓഫ് ലൈഫ് പദ്ധതി; എം എ യൂസഫലിക്ക് ആദരവുമായി യു എ ഇ

20 ലക്ഷം ദിർഹമാണ് (5 കോടി രൂപ) “Edge of Life” പദ്ധതിയിലേക്ക് യൂസഫലി നൽകിയത്.

Mar 14, 2026 8:18 am |

Mar 14, 2026 8:20 am

ദുബൈ| പോഷകാഹാരക്കുറവിൽ നിന്നും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും ലോകമെങ്ങുമുള്ള കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം മാസാരംഭത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് “Edge of Life”. ഈ പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ച ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫലിക്ക് ആദരവുമായി യു എ ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ദുബായ് കിരീടാവകാശിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം.

20 ലക്ഷം ദിർഹമാണ് (5 കോടി രൂപ) “Edge of Life” പദ്ധതിയിലേക്ക് യൂസഫലി നൽകിയത്.

 

