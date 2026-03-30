Kerala
50 ലക്ഷം വാങ്ങി ലാഭ വിഹിതം നല്കാതെ വഞ്ചിച്ചെന്ന കേസ്; പി വി അന്വറിന് ഇഡിയുടെ ക്ലീന് ചിറ്റ്
കേസില് തെളിവില്ലെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് കലൂര് പിഎംഎല്എ കോടതിയില് ഇഡി സമര്പ്പിച്ചു.
കൊച്ചി| കര്ണാടകയിലെ ക്രഷര് ബിസിനസില് പങ്കാളിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്കി 50 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്ന കേസില് പി വി അന്വറിന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) ക്ലീന് ചിറ്റ്. കേസില് തെളിവില്ലെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് കലൂര് പിഎംഎല്എ കോടതിയില് ഇഡി സമര്പ്പിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇഡി സംഘം അന്വറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മലപ്പുറത്തെ വ്യവസായിയാണ് പി വി അന്വറിനെതിരെ പരാതി നല്കിയത്.
കര്ണാടക ബല്ത്തങ്ങാടി താലൂക്കില് തണ്ണീരുപന്ത പഞ്ചായത്തിലെ ക്രഷറില് ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പ്രവാസി എഞ്ചിനീയറില് നിന്നു 50 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി ലാഭ വിഹിതം നല്കാതെ വഞ്ചിച്ചെന്നതാണ് കേസ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പയ്യന്നൂരിലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണം; ബേങ്ക് രേഖകള് പുറത്തുവിട്ട് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്
Kerala
50 ലക്ഷം വാങ്ങി ലാഭ വിഹിതം നല്കാതെ വഞ്ചിച്ചെന്ന കേസ്; പി വി അന്വറിന് ഇഡിയുടെ ക്ലീന് ചിറ്റ്
Kerala
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കന്നി വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഹല്വ വിതരണം ചെയ്യാന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
Kerala
ആലുവയില് യുവാവ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച നിലയില്
National
രാജ്യത്ത് സെന്സസ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും; ആദ്യ ഘട്ടം ഏപ്രില് മുതല് സെപ്തംബര് വരെ
Kerala
മൊറോക്കന് മിഡ്ഫീല്ഡര് കരീം ബെനാരിഫ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സില്
Kerala