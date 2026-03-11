International
റുവൈസ് വ്യവസായ മേഖലയില് ഡ്രോണ് ആക്രമണം; ആര്ക്കും പരുക്കില്ല
സംഭവത്തില് ആര്ക്കും പരുക്കേറ്റതായി റിപോര്ട്ടില്ല.
അബൂദബി | റുവൈസ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് കോംപ്ലക്സിലെ സ്ഥാപനത്തിന് നേരെ ഡ്രോണ് ആക്രമണം. ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് സ്ഥാപനത്തില് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന് അധികൃതര് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും അബൂദബി മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് ആര്ക്കും പരുക്കേറ്റതായി റിപോര്ട്ടില്ല.
ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സ്ഥിതിഗതികള് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് സുരക്ഷാ സേനയും സിവില് ഡിഫന്സും ഉടന് തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയതായും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
യു എ ഇയില് പച്ചക്കറികള്ക്ക് വില കൂടി; വിപണിയില് പരിശോധന ശക്തമാക്കി അധികൃതര്
Uae
യു എ ഇ സുരക്ഷയുടെയും ഭദ്രതയുടെയും മരുപ്പച്ചയായി തുടരും; കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നേതാക്കള്
Kerala
പുന്നപ്രയില് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില് പച്ചവെള്ളമെന്ന് പരാതി; സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ഗ്യാസ് ഏജന്സി
National
ഇന്ധന സര്ചാര്ജ് ചുമത്താന് നീക്കം; വിമാന യാത്രക്ക് ഇനി ചെലവേറും
International
റുവൈസ് വ്യവസായ മേഖലയില് ഡ്രോണ് ആക്രമണം; ആര്ക്കും പരുക്കില്ല
Kerala
പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും; വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിക്കും
International