ഡയാലിസിസ് രോഗികള് മരിച്ച സംഭവം; ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു
ആലപ്പുഴ| ഡയാലിസിസ് രോഗികള് മരിച്ച സംഭവത്തില് ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. ചികിത്സ പിഴവിനാണ് ഹരിപ്പാട് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിഎന്എസ് 125, 106(1) എന്നീ വകുപ്പുകള് പ്രകാരമാണ് കേസ്. കേസില് ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ട്, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ജീവനക്കാര് എന്നിവര് പ്രതികളാകും. മരിച്ച രാമചന്ദ്രന്റെ ബന്ധുക്കള് നല്കിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില് പുതിയ മെഡിക്കല് ബോര്ഡ് രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കായംകുളം പുതുക്കാട് സ്വദേശി മജീദ്(53), ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി രാമചന്ദ്രന്(60) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഡയാലിസിസിനിടെ വിറയലും ഛര്ദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ട രണ്ട് പേര് ചികിത്സയിലാണ്. പരാതിക്ക് പിന്നാലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി.