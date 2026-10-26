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ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങി അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ്; ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒ ഉപഗ്രഹം
ഒക്ടോബർ 28-ാം തീയതി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - യാനം തീരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ യാനത്തിന് സമീപം ഇത് കരയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
ന്യൂഡൽഹി | ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട് തീവ്രത പ്രാബിക്കുന്ന അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് [Cyclone Arnab] ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കാറ്റ് ആന്ധ്രയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പകർത്തി. കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റും മേഘക്കൂട്ടങ്ങളുമായി നീങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 5.30ന് പുറത്തിറക്കിയ കാലാവസ്ഥ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം കിഴക്കൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒഡീഷയിലെ ഗോപാൽപൂരിൽ നിന്ന് തെക്ക് കിഴക്കായി 64 കിലോമീറ്റർ അകലെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തിന് കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്കായി 650 കിലോമീറ്റർ അകലെയുമാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. മുൻപുള്ള ആറു മണിക്കൂറിൽ, മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഈ ന്യൂനമർദ്ദം പിന്നീട് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 26) അർദ്ധരാത്രിയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്നും, തുടർന്ന് നാളെ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 28-ാം തീയതി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് – യാനം തീരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ യാനത്തിന് സമീപം ഇത് കരയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കരതൊടുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റിപതിനഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റിഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും, ചില സമയങ്ങളിൽ നൂറ്റിനാൽപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലുമുള്ള കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
അപകടകരമായ രീതിയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ഈ കാറ്റ് തീരദേശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും, വൈദ്യുതി ലൈനുകൾക്കും, മരങ്ങൾക്കും, താൽക്കാലിക നിർമ്മിതികൾക്കും കനത്ത ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് കാരണം മത്സ്യബന്ധനവും മറ്റ് സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടും. കൂടാതെ കനത്ത മഴയും പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലും ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയതോതിലുള്ള അപകടസാധ്യതകളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അതിനാൽ അധികാരികളും തീരദേശവാസികളും ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവുകളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Summary
ISRO satellites have captured Cyclone Arnab intensifying over the Bay of Bengal and heading towards the Andhra Pradesh coast. The IMD has issued a red-level warning as the severe storm is expected to make landfall with wind speeds up to 140 kmph. Authorities have advised coastal residents to follow official evacuation and safety instructions closely.