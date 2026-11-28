Kerala
പ്രസംഗം അതിരുവിടരുത്; ടി ഐ മധുസൂദനന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ വിമർശനം
പ്രസംഗത്തിനെതിരെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തേ തന്നെ അതൃപ്തി ഉയർന്നിരുന്നു.
കണ്ണൂർ| കൊലവിളി പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം നേതാവ് ടി ഐ മധുസൂദനനെതിരെ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിമർശനം. പ്രസംഗം പാർട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാർട്ടി തെറ്റ് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രസംഗങ്ങളിൽ അതിരുവിടരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രസംഗത്തിനെതിരെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തേ തന്നെ അതൃപ്തി ഉയർന്നിരുന്നു. പരാമർശങ്ങൾ അനാവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും പാർട്ടിയുടെ തിരുത്തൽ നടപടികളുടെ അന്തസ്സത്തയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേറ്റതായും അഭിപ്രായമുയർ
അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പോലീസ്. കോടതിയെ അവഹേളിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുക്കണമോയെന്ന കാര്യം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം തീരുമാനിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. പ്രസംഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
നവംബർ 20ന് കണ്ണൂരിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്നാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടിയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഭീഷണി സ്വരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവുമായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ രംഗത്തെത്തിയത്. പാർട്ടി കണക്ക് തീർക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്നും തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം.
Content Highlights: CPM leaders criticized TI Madhusoodanan at the district secretariat over his threatening remarks, with state secretary MV Govindan warning against crossing limits during the party’s rectification drive. Police are moving toward further steps and will submit a report to the court on whether to register a case over alleged contempt. The controversy escalated after remarks made following the November 20 Kannur event.