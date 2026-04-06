Kerala
കാഞ്ഞങ്ങാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി സന്ദീപ് വാര്യരെ ആക്രമിച്ചതായി പരാതി
പിന്നില് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരാണെന്നും സന്ദീപ് വാര്യര് ആരോപിച്ചു.
കാസര്കോട്| കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളജില് വോട്ട് ചോദിക്കാനെത്തിയ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി സന്ദീപ് വാര്യരെ ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. വോട്ട് ചോദിക്കാന് കോളേജില് എത്തിയപ്പോള് തടയുകയും പിടിച്ച് തള്ളുകയും ചെയ്തു വെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യര് ആരോപിച്ചു. തന്റെ കൂടെയുള്ള പ്രവര്ത്തകരെയും മര്ദിച്ചുവെന്നും പിന്നില് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരാണെന്നും സന്ദീപ് വാര്യര് ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തില് സന്ദീപ് വാര്യര് അടക്കം അഞ്ചുപേരെ തൃക്കരിപ്പുരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Latest
International
ഇറാനിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലയ്ക്ക് നേരെയടക്കം ഇസ്റാഈൽ ബോംബാക്രമണം; 34 മരണം, കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ
International
ഇറാനിലെ മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇസ്റാഈൽ വ്യോമാക്രമണം; നിരവധി വിമാനങ്ങൾ തകർന്നു
Eduline
ഹാർവാർഡിൽ പഠിക്കാം ഓൺലൈനായി
Eduline
ജപ്പാൻ തരും ലോട്ടസ് പ്രോഗ്രാം
Kerala
പഠിക്കാം, ചെയ്തും ചോദ്യം ചെയ്തും
Eduline
യുദ്ധവും പഠനവും
Kerala