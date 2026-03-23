കൊളംബിയന്‍ വ്യോമസേനാ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു; നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചതായി റിപോര്‍ട്ട്

110 സൈനികരുമായി സഞ്ചരിച്ച വിമാനമാണ് പെറു അതിര്‍ത്തിയിലെ പ്യുയര്‍ട്ടോ ലെഗ്വിസാമോയിലെ പുടുമായോയില്‍ തകര്‍ന്നുവീണത്.

Mar 23, 2026 11:50 pm

Mar 24, 2026 1:19 am

ബൊഗോട്ട | കൊളംബിയന്‍ വ്യോമസേനാ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചതായി റിപോര്‍ട്ട്. 110 സൈനികരുമായി സഞ്ചരിച്ച ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ ഹെര്‍ക്കുലീസ് സി-130 വിമാനമാണ് പെറു അതിര്‍ത്തിയിലെ പ്യുയര്‍ട്ടോ ലെഗ്വിസാമോയിലെ പുടുമായോയില്‍ തകര്‍ന്നുവീണത്.

പറന്നുയര്‍ന്ന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകമാണ് അപകടം. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സൈനികരില്‍ ചിലരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും വിവരമുണ്ട്.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; ഇന്ത്യ നേരിട്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളി: മോദി

Kerala

കാരാട്ട് റസാഖ് മദ്‌റസാധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ പദവി രാജിവെച്ചു

Kerala

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കത്തില്‍ ബി ജെ പി സീല്‍; മെയില്‍ അയച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

National

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ബി ജെ പി സീല്‍; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ എം എ ബേബി

International

കൊളംബിയന്‍ വ്യോമസേനാ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു; നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചതായി റിപോര്‍ട്ട്

Kerala

വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം വേണം; ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍

Kerala

കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ ഫ്‌ളാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജില്‍ ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം; അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് പോലീസ്