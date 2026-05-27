Connect with us

Kerala

സി എം ആര്‍ എല്‍ കേസ്: പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇ ഡി റെയ്ഡ്

പിണറായിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലുള്ള വാടക വീട്ടിലും റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിലെ വീട്ടിലും കൊച്ചി സി എം എല്‍ ആര്‍ ഓഫീസിലും മറ്റുമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

Published

May 27, 2026 8:02 am |

Last Updated

May 27, 2026 8:20 am

തിരുവനന്തപുരം | സി എം ആര്‍ എല്‍ എക്‌സാലോജിക് ഇടപാട് കേസില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും മുന്‍ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില്‍  ഉള്‍പ്പെടെ റെയ്ഡ് നടത്തി എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ ഡി).

പിണറായിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലുള്ള വാടക വീട്ടിലും റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിലെ വീട്ടിലും കൊച്ചി സി എം എല്‍ ആര്‍ ഓഫീസിലും മറ്റുമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. സി എം ആര്‍ എല്‍  എം ഡി. ശശിധരന്‍ കര്‍ത്തയുടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിനു പുറമെ, കൊച്ചി, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഏജന്‍സി പരിശോധന നടത്തി.

സി എം ആര്‍ എല്‍  എക്‌സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ്.

 

Related Topics:

Latest

Uae

യുദ്ധം താത്കാലിക വെല്ലുവിളി; മറികടക്കുമെന്ന് യു എ ഇ

National

എസ് ഐ ആര്‍: നിയമസാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹരജികളില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇന്ന്

Kerala

സി എം ആര്‍ എല്‍ കേസ്: പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇ ഡി റെയ്ഡ്

Kerala

നവജാത ശിശുവിനെ ആശുപത്രി ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ സംഭവം; മാതാവിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു

Kerala

അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്കൊരുങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും കാണും

International

ലബനാനില്‍ വീണ്ടും ഇസ്‌റാഈല്‍ കൂട്ടക്കുരുതി; 31 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 40 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

From the print

യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ പൊലിഞ്ഞ് ഗസ്സയിലെ പെരുന്നാൾ