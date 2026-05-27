Connect with us

Kerala

അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്കൊരുങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും കാണും

കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവും.

Published

May 27, 2026 7:21 am |

Last Updated

May 27, 2026 7:21 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവും.

ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ധവളപത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെ കേരള ഹൗസില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ജൂണ്‍ ആദ്യവാരത്തിലാണ് ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കുക.

പ്രധാന മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ കേരളത്തിലെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ട പണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

 

Related Topics:

Latest

Uae

യുദ്ധം താത്കാലിക വെല്ലുവിളി; മറികടക്കുമെന്ന് യു എ ഇ

National

എസ് ഐ ആര്‍: നിയമസാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹരജികളില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇന്ന്

Kerala

സി എം ആര്‍ എല്‍ കേസ്: പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇ ഡി റെയ്ഡ്

Kerala

നവജാത ശിശുവിനെ ആശുപത്രി ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ സംഭവം; മാതാവിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു

Kerala

അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്കൊരുങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും കാണും

International

ലബനാനില്‍ വീണ്ടും ഇസ്‌റാഈല്‍ കൂട്ടക്കുരുതി; 31 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 40 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

From the print

യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ പൊലിഞ്ഞ് ഗസ്സയിലെ പെരുന്നാൾ