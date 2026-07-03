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ഇ റിക്ഷാ ബാറ്ററികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആപ്പിളിനും ഗൂഗിളിനും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം
ഇ റിക്ഷകളിലും മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും (Electric Vehicles) ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ വിദൂര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഓഫാക്കാൻ ഈ ആപ്പുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇ റിക്ഷകളുടെയും മറ്റ് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെയും ബാറ്ററികൾ വിദൂരത്തിരുന്ന് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ (Remote Disabling) ശേഷിയുള്ള ഏഴ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ (E-Rickshaw Battery Shutdown Apps) ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും പ്ലേ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയമാണ് പ്രമുഖ ആഗോള സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികളായ ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ എന്നിവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനും വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടിയന്തര നടപടി.
ഇ റിക്ഷകളിലും മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും (Electric Vehicles) ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ വിദൂര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഓഫാക്കാൻ ഈ ആപ്പുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ (Battery Management System) അനധികൃതമായി ഇടപെടാനും വാഹനങ്ങളെ വഴിയിൽ നിർത്തിയിടാനും ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്തേക്കാം എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇ റിക്ഷകൾ പെട്ടെന്ന് ഓഫാക്കുന്നത് വഴി ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐ ഒ എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഏഴ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യാൻ (Delist) സർക്കാർ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
Content highlights
The Ministry of Electronics and Information Technology has issued notices to Google and Apple to remove seven mobile applications from their respective app stores. These applications are allegedly capable of remotely disabling batteries used in e-rickshaws and other electric vehicles. The government raised serious concerns over the unauthorized interference with EV battery systems and potential vehicle immobilization without user consent.