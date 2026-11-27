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ബംഗാളില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി റിതബ്രത ബാനര്ജിയെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി
ചീഫ് വിപ്പായി അക്രുസ്സമാന് എം എല് എയെ നിയമിച്ച നടപടിയും റദ്ദാക്കി.
കൊല്ക്കത്ത | പശ്ചിമ ബംഗാള് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി റിതബ്രത ബാനര്ജിയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കി കല്ക്കട്ട ഹൈക്കോടതി. ചീഫ് വിപ്പായി അക്രുസ്സമാന് എം എല് എയെ നിയമിച്ച നടപടിയും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമനങ്ങള് പുനപ്പരിശോധിക്കണമെന്നും 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് മതിയായ കാരണങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും നിയമസഭാ സ്പീക്കറോട് കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.
പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ വിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്ന റിതബ്രത ബാനര്ജിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അംഗീകരിച്ച സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സ് എം എല് എ. സോവന്ദേബ് ചതോപാധ്യായ സമര്പ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവുവിന്റെ ഉത്തരവ്. പാര്ട്ടി നിര്ദേശിച്ച സോവന്ദേബ് ചതോപാധ്യായക്ക് പകരം റിതബ്രത ബാനര്ജിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അംഗീകരിച്ച നടപടിയാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ഈ തര്ക്കം വേഗത്തില് തീര്പ്പാക്കാന് ഹൈക്കോടതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഉത്തരവ് വരുന്നത്.
നേരത്തെ, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഡിവിഷന് ബഞ്ച് റിതബ്രത ബാനര്ജിയെ താത്ക്കാലികമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തുടരാന് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബാനര്ജിയുടെ നിയമനത്തിനെതിരായ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഇത്. പശ്ചിമ ബംഗാള് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മമത ബാനര്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സ് നിയമസഭയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായി ഉയര്ന്നുവന്നിരുന്നു. മുതിര്ന്ന എം എല് എ. സോവന്ദേബ് ചതോപാധ്യായയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പാര്ട്ടി നിയമസഭാ സ്പീക്കറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്, റിതബ്രത ബാനര്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്സ് നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം പിന്നീട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. ജൂണ് മൂന്നിന്, റിതബ്രത ബാനര്ജിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നിയമസഭാ സ്പീക്കര് അംഗീകരിച്ചു. പിരിഞ്ഞുപോയ വിഭാഗം സമര്പ്പിച്ച പ്രാതിനിധ്യം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സോവന്ദേബ് ചതോപാധ്യായ കല്ക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു, തന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിര്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനം സ്പീക്കര് അവഗണിച്ചുവെന്ന് വാദിച്ചു. വിഷയം ആദ്യം സിംഗിള് ബഞ്ചും പിന്നീട് ഡിവിഷന് ബഞ്ചും പരിഗണിച്ചു. ആഗസ്റ്റില്, റിതബ്രത ബാനര്ജിയുടെ നിയമനം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇടക്കാല ക്രമീകരണമായി തുടരുമെന്ന് ഡിവിഷന് ബഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. അതേസമയം, എതിര് വിഭാഗത്തിന്റെ ഹരജിയില് തീരുമാനമെടുക്കാന് സിംഗിള് ബഞ്ചിനോട് നിര്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് സിംഗിള് ബഞ്ച് കേസ് കേള്ക്കുകയും വിധി പറയാന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് റിതബ്രത ബാനര്ജിയുടെ നിയമനം ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് റദ്ദാക്കുകയും, നടപടി പുനപ്പരിശോധിക്കാന് സ്പീക്കറോട് നിര്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
Content Highlights: The Calcutta High Court set aside the West Bengal Speaker’s order appointing Ritabrata Banerjee as Leader of the Opposition. The court instructed the Speaker to hear the Mamata Banerjee faction and issue a reasoned decision within ten days. The ruling followed a plea filed by senior leader Sobhandeb Chattopadhyay.