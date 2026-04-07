മണിപ്പൂരിലെ ബിഷ്ണുപുരില്‍ വീടിനു നേരെ ബോംബാക്രമണം; രണ്ട് കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയും ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞുമാണ് മരിച്ചത്. ആക്രമണത്തില്‍ ഇവരുടെ മാതാവിന് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു.

Apr 07, 2026 3:57 pm |

Apr 07, 2026 5:23 pm

ബിഷ്ണുപുര്‍ | മണിപ്പൂരില്‍ ബിഷ്ണുപൂര്‍ ജില്ലയിലെ മോയിറാങ് ത്രോംഗ്ലാബോയി പ്രദേശത്തുണ്ടായ ബോംബാക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയും ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞുമാണ് മരിച്ചത്. ആക്രമണത്തില്‍ ഇവരുടെ മാതാവിന് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിനു നേരെ അജ്ഞാതര്‍ ബോംബെറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മാതാവും കുട്ടികളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശവാസികള്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ കുക്കി വിഘടനവാദികളാണെന്ന് എന്‍ പി പി എം എല്‍ എ ആരോപിച്ചു.

ബോംബാക്രമണത്തോടെ പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയ പ്രദേശവാസികള്‍ മോയിറാങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ടയറുകള്‍ കത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ പെട്രോള്‍ പമ്പിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഓയില്‍ ടാങ്കറുകള്‍ക്കും ഒരു ട്രക്കിനും തീയിടുകയും ചെയ്തു. ഒരു താത്കാലിക പോലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റിനും തീവച്ചു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ വഷളായതോടെ മേഖലയില്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു.

 

'ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നാഗരികത തന്നെ ഇല്ലാതാകും': ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭീഷണി ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ്

ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡില്‍ അഴിച്ചുപണി; മുന്‍ ദേശീയ താരം തമീ ഇഖ്ബാല്‍ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്

റെഡ് ലൈൻ ലംഘിച്ചാൽ യുദ്ധം മേഖലക്ക് പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും: അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

രസമാണ് രസതന്ത്രം

മണിപ്പൂരില്‍ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ; അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി

മലയാളി യുവതിയെ കാണാതായ സംഭവം; തടിയൻഡമോൾ ട്രക്കിങ്ങിന് താത്കാലിക വിലക്ക്

വീട് വച്ചുതരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വഞ്ചിച്ചു; കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരാതിയുമായി ദുരന്തബാധിതന്‍